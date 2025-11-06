Verpackungsindustrie: Unterschätzter Wachstumsmarkt

Die Verpackungsindustrie ist ein interessanter und oft unterschätzer Sektor für Anleger. Die Branche bietet langfristig attraktive Investmentmöglichkeiten. Denn Verpackungen sind uverzichtbar: Lebensmittel, Medikamente, Online-Handel, Kosmetik – das alles ist ohne Verpackungen nicht vorstellbar.

Für Anleger besonders interessant: Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt der Bedarf relativ konstant. Das macht die Verpackungsbranche deutlich konjunkturresistenter als viele andere Industriezweige.