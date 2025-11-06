Im Fokus: Verpackungen
Verpackungsindustrie: Unterschätzter Wachstumsmarkt
Die Verpackungsindustrie ist ein unterschätzter Sektor mit stabiler Nachfrage, selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Die Verpackungsindustrie ist ein interessanter und oft unterschätzer Sektor für Anleger. Die Branche bietet langfristig attraktive Investmentmöglichkeiten. Denn Verpackungen sind uverzichtbar: Lebensmittel, Medikamente, Online-Handel, Kosmetik – das alles ist ohne Verpackungen nicht vorstellbar.
Für Anleger besonders interessant: Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt der Bedarf relativ konstant. Das macht die Verpackungsbranche deutlich konjunkturresistenter als viele andere Industriezweige.
Boom bei nachhaltigen Verpackungen
Ein wichtiger Wachstumstreiber ist der Online-Handel. Der anhaltende Boom im E-Commerce von Amazon bis Zalando erhöht den Bedarf an Versand- und Schutzverpackungen. Nachhaltige, wiederverwertbare oder recyclingfähige Verpackungen sind zudem ein neues Wachstumsfeld. Unternehmen, die auf Papier, Biokunststoffe oder innovative Recyclingmethoden setzen, profitieren von diesem langfristigen Trend.
Viele Verpackungsspezialisten sind zudem etablierte Value-Unternehmen mit stabilen Margen und regelmäßigen Dividenden. Aufgrund langfristiger Lieferverträge verfügen viele dieser Unternehmen über oft vorhersehbare Einnahmen.
Wir haben den Sektor unter die Lupe genommen und stellen unsere Branchenfavoriten näher vor.
