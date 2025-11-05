Nexus wird von Timor-Leste mit der Bewerbung der zweiten Lizenzierungsrunde beauftragt

5. November 2025 / IRW-Press / Aspermont (ASX: ASP, FWB: 00W), der Weltmarktführer im Bereich B2B-Medien für die Ressourcenbranchen, setzt den Wachstumskurs von Nexus, seinem Geschäftsbereich für strategisches Marketing und Kommunikation, mit einer neuen Regierungspartnerschaft fort, die mit der Nationalen Mineralienbehörde (Autoridade Nacional dos Minerais, ANM) von Timor-Leste geschlossen wurde.

Bereits im zweiten Jahr seines Bestehens hat sich Nexus zum Marketingpartner des Vertrauens für die internationale Bergbaubranche entwickelt. Durch mehrjährige Kooperationen mit dem Königreich Saudi-Arabien, der australischen Regierung sowie führenden Unternehmen wie BHP, Rio Tinto und ThyssenKrupp hat Nexus seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, glaubwürdige, datengestützte Kampagnen zu gestalten, umzusetzen und auszuweiten, mit denen die einflussreichsten Zielgruppen im Bergbau weltweit erreicht werden.

Die Beauftragung durch Timor-Leste zeugt vom raschen Imagezuwachs, den Nexus als Partner bei der Optimierung von Ressourcenstrategien auf nationaler Ebene verbuchen kann. In Zusammenarbeit mit ANM wird Nexus gezielte Kampagnen, Investorenbriefings und Thought-Leadership-Programme implementieren, um den internationalen Bekanntheitsgrad des Landes zu steigern, qualifizierte Investoren anzuziehen und das Land als verantwortungsbewusste und wettbewerbsfähige Bergbauregion zu positionieren.

Mit über drei Millionen digitalen Nutzern weltweit und einer redaktionellen Gesamterfahrung von 560 Jahren quer über alle Eigenmarken bietet Aspermont die nötige Glaubwürdigkeit, Reichweite und Wissenstiefe, die Nexus seine einzigartige Effektivität bei der Vernetzung von Regierungsbehörden, Investoren und internationalen Bergbauunternehmen verleiht.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, erklärt:

„Nexus entwickelt sich zu einer der faszinierendsten Wachstums-Stories innerhalb von Aspermont. In nur zwei Jahren hat sich dieser Geschäftszweig ein Portfolio hochkarätiger Partnerschaften mit Regierungen und bedeutenden Rohstoffunternehmen aufgebaut und damit seine Stärke als skalierbares, margenstarkes Unternehmen unter Beweis gestellt, das unsere Umsätze in puncto Qualität und Diversität stark aufwertet.“