Arista Networks Aktie mit kräftigem Kurssturz -12,19 % - 05.11.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Arista Networks in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,69 % bestehen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Arista Networks Aktie. Mit einer Performance von -12,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um -11,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arista Networks +11,59 % gewonnen.

Arista Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,61 % 1 Monat -4,36 % 3 Monate +13,69 % 1 Jahr +30,87 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,93 Mrd. wert.

Arista Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.