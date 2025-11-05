    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArista Networks AktievorwärtsNachrichten zu Arista Networks

    Besonders beachtet!

    Arista Networks Aktie mit kräftigem Kurssturz -12,19 % - 05.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Arista Networks Aktie bisher Verluste von -12,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arista Networks Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Arista Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Arista Networks Aktie. Mit einer Performance von -12,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Arista Networks in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,69 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um -11,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arista Networks +11,59 % gewonnen.

    Arista Networks Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,61 %
    1 Monat -4,36 %
    3 Monate +13,69 %
    1 Jahr +30,87 %

    Informationen zur Arista Networks Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,93 Mrd. wert.

    Arista Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arista Networks

    ISIN:US0404132054WKN:A40V33



