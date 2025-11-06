Huhtamäki: Nachhaltige Verpackungslösungen treiben an

Das finnische Unternehmen Huhtamäki hat sich auf Verpackungslösungen für den Bereich „Foodservice“ und „Food-on-the-go“ spezialisiert. Das Traditionsunternehmen, dass 1920 als Hersteller von Süßwaren sowie Holz- und Metallverpackungen gegründet wurde, hat sich zu einem international tätigen Verpackungskonzern gewandelt. Heute beschäftigt Huhtamäki rund 18.0000 Menschen in etwa 36 Ländern (Konzernumsatz 4,1 Mrd. Euro).

Das Unternehmen sieht sich der Kreislaufwirtschaft verpflichtet. Es will bis 2030 sämtliche Produkte recyclebar, kompostierbar oder wiederverwertbar gestalten. Die Produktion soll möglichst klimaneutral sein. Die wachsende Nachfrage nach Essensverpackungen beschert den Finnen seit Jahren stabile Umsatz- und Gewinnzuwächse. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich 4,6% p.a. auf 4,1 Mrd. Euro in 2024 an. Das operative Ergebnis stieg im selben Zeitraum um rund 5,7% p.a. auf 371,0 Mio. Euro.