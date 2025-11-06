Spezialist für Foodverpackung
Huhtamäki: Nachhaltige Verpackungslösungen treiben an
Das finnische Traditionsunternehmen Huhtamäki, das sich auf Verpackungslösungen für „Foodservice“ spezialisiert hat, verzeichnet trotz Währungsschwankungen beachtliche Ergebnisse.
Das finnische Unternehmen Huhtamäki hat sich auf Verpackungslösungen für den Bereich „Foodservice“ und „Food-on-the-go“ spezialisiert. Das Traditionsunternehmen, dass 1920 als Hersteller von Süßwaren sowie Holz- und Metallverpackungen gegründet wurde, hat sich zu einem international tätigen Verpackungskonzern gewandelt. Heute beschäftigt Huhtamäki rund 18.0000 Menschen in etwa 36 Ländern (Konzernumsatz 4,1 Mrd. Euro).
Das Unternehmen sieht sich der Kreislaufwirtschaft verpflichtet. Es will bis 2030 sämtliche Produkte recyclebar, kompostierbar oder wiederverwertbar gestalten. Die Produktion soll möglichst klimaneutral sein. Die wachsende Nachfrage nach Essensverpackungen beschert den Finnen seit Jahren stabile Umsatz- und Gewinnzuwächse. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich 4,6% p.a. auf 4,1 Mrd. Euro in 2024 an. Das operative Ergebnis stieg im selben Zeitraum um rund 5,7% p.a. auf 371,0 Mio. Euro.
Wechselkurs belastet Umsatz, aber nicht den Gewinn
Trotz negativer Währungseffekte, insbesondere durch den schwächeren US-Dollar, hat Huhtamäki im dritten Quartal 2025 beachtliche Ergebnisse erzielt. Zwar sank der Konzernumsatz im Jahresvergleich um rund 5,4% von 1,03 Mrd. Euro auf 970,6 Mio. Euro. Dennoch erzielten die Finnen ein bereinigtes EBIT von 100,3 Mio. Euro mit einer verbesserten Marge von 10,3%.
Das Management verfolgt eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. Das Unternehmen schüttet knapp 58% des Konzerngewinns aus. Seit 2009 wurde die Dividende in jedem Jahr auf zuletzt 1,10 Euro je Aktie erhöht. Aus fundamentaler Sicht ist der Titel mit einem KGV um 11 günstig. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie im Kursbereich zwischen 25 und 27,50 Euro langfrisitg solide unterstützt.
Empfehlung: kaufen
Kursziel: 36,30 EUR; StopLoss: unter 24,80 EUR
