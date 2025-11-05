Deutsche Telekom-(Turbo)-Calls mit hohen Chance bei Kurserholung auf 29 Euro

Obwohl der US-Mitbewerber Verizon die Marktführerschaft in den USA von der T-Mobile US zurückerobern möchte, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit dem bestätigten Kursziel von 43,50 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder die Marke von 29 Euro erreichen, wo sie zuletzt am 29.10.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) ging es seit ihrem Jahreshoch vom 3.3.25, als die Aktie bei 35,91 Euro den höchsten Wert seit Jahrzenten erreichen konnte, tendenziell permanent nach unten. Nachdem die T-Aktie am 4.11.25 bei 26 Euro wegen der Verschärfung des Wettbewerbes in den USA auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich im frühen Handel des 5.11.25 mit 26,70 Euro etwas von diesem Tiefststand nach oben hin absetzen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 27 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 27 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 1, ISIN: DE000UJ9JZB1, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 26,70 Euro mit 1,49 – 1,52 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 30 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,73 Euro (+80 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,542 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,542 Euro, BV 1, ISIN: DE000MJ0QLR1, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 26,70 Euro mit 2,18 – 2,20 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 29 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,45 Euro (+102 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,921 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,921 Euro, BV 1, ISIN: DE000PG26ZN5, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 26,70 Euro mit 2,85 – 2,86 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 29 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,07 Euro (+77 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.