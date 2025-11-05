Palantir Aktie fällt auf 161,88€ - 05.11.2025

Die Palantir Aktie notiert aktuell bei 161,88€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,53 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,20 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,47 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +122,50 % gewonnen.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,21 % 1 Monat +9,22 % 3 Monate +12,47 % 1 Jahr +278,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Palantir-Aktie, insbesondere um die Auswirkungen einer großen Put-Position von Michel Burry auf die Kursentwicklung. Die hohe Bewertung der Aktie wird kritisch hinterfragt, da fundamentale Unterstützung bei Rückgängen fehlt. Trotz eines signifikanten Wachstums von 77 % im Vorjahr gab es einen Kursrückgang, was auf eine mögliche Konsolidierung hinweist. Anleger sind besorgt, ob Palantir die hohen Umsatzprognosen erreichen kann, um die Bewertung zu rechtfertigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 368,34 Mrd. wert.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.