Advanced Micro Devices Aktie tiefrot - 05.11.2025

Mit einer Performance von -4,31 % musste die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,35 %.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -6,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,66 %. Im Jahr 2025 gab es für Advanced Micro Devices bisher ein Plus von +77,80 %.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,88 % 1 Monat +49,66 % 3 Monate +35,35 % 1 Jahr +61,88 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 338,85 Mrd. wert.

AMD liefert starke Zahlen, fällt aber dennoch zurück. Bereinigte Bruttomargen sorgen für Zurückhaltung – der übergeordnete Trend bleibt bullisch.

Trotz Rekordumsatz und starkem Ausblick verlieren Anleger die Nerven. Nach der KI-Euphorie sorgt AMDs Prognose für eine kalte Dusche.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, …

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.