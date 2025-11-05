    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices Aktie tiefrot - 05.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -4,31 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Mit einer Performance von -4,31 % musste die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,35 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -6,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,66 %. Im Jahr 2025 gab es für Advanced Micro Devices bisher ein Plus von +77,80 %.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,88 %
    1 Monat +49,66 %
    3 Monate +35,35 %
    1 Jahr +61,88 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 338,85 Mrd. wert.

    AMD mit Rücksetzer – warum gute Zahlen manchmal nicht ausreichen


    AMD liefert starke Zahlen, fällt aber dennoch zurück. Bereinigte Bruttomargen sorgen für Zurückhaltung – der übergeordnete Trend bleibt bullisch.

    AMD liefert Rekordzahlen – Anleger fliehen trotz Milliardenboom


    Trotz Rekordumsatz und starkem Ausblick verlieren Anleger die Nerven. Nach der KI-Euphorie sorgt AMDs Prognose für eine kalte Dusche.

    UBS stuft AMD auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, …

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


