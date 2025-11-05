DroneShield Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,65 % - 05.11.2025

Mit einer Performance von -6,65 % musste die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -2,67 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -10,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +392,69 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,61 % 1 Monat -38,66 % 3 Monate -2,67 % 1 Jahr +284,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die kürzlich zwischen 2,21 € und 2,40 € schwankte. Einige Anleger haben nachgekauft, während andere bei kleinen Gewinnen verkauft haben. Die Marktstimmung ist insgesamt negativ, da viele Rüstungswerte fallen, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Aktie verstärkt. Zudem wird auf die fundamentalen Aspekte wie erwartete Umsätze in Q4 und Aufträge verwiesen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,96 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.