    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Ahold Delhaize Aktie steigt auf Höchststand seit Mai.
    • Kursanstieg um 4,6% auf 37,30 Euro, dann Rückgang.
    • Analysten bewerten Zahlen als solide, positives Wachstum.
    AKTIE IM FOKUS - Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai
    Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktie von Ahold Delhaize ist nach Zahlen und einem angekündigten Aktienrückkauf zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende Mai gestiegen. In der Spitze zog der Kurs des Papiers um 4,6 Prozent auf 37,30 Euro an - damit war die Aktie so teuer wie seit Ende Mai nicht mehr. Das Niveau konnten die Ahold-Anteile aber nicht ganz halten.

    Zuletzt legte das Papier um 2,1 Prozent auf 36,43 Euro zu und fiel damit wieder unter den Stand von Mitte Oktober zurück. Mit dem rund zweiprozentigen Anstieg gehörten die Ahold-Anteile am Mittwoch aber immer noch zu den stärksten Werten im EuroStoxx 50 . Seit Ende verteuerte sich das Papier um 15 Prozent und liegt damit im Einklang mit dem Eurozonen-Auswahlindex.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    5.998,15€
    Basispreis
    3,72
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.256,92€
    Basispreis
    3,72
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der moderate Anstieg nach den Quartalszahlen entspricht der Erwartung der Citigroup-Analystin Monique Pollard. Sie nannte die Zahlen "solide" und hatte eine "leicht positive Reaktion" auf den Quartalsbericht und die bestätigten Jahresziele der Supermarktkette erwartet. Sie und auch Jefferies-Analyst Frederick Wild hoben das überraschend starke operative Ergebniswachstum positiv hervor.

    Die Überraschung beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) - das Wachstum lag im dritten Quartal 8 Prozent über dem Konsens - sei auf "außergewöhnlich starke US-Umsätze und eine hervorragende Margenentwicklung zurückzuführen", schrieb Wild. Etwas konterkariert worden sei dies jedoch durch die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen vergleichbaren Umsätze im europäischen Geschäft./ck/zb

    Koninklijke Ahold Delhaize

    +0,92 %
    -0,08 %
    +5,77 %
    +4,73 %
    +17,59 %
    +28,47 %
    +49,94 %
    +82,77 %
    +378,88 %
    ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 5.640 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 32,40 Mrd..

    Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -33,63 %/+16,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai Die Aktie von Ahold Delhaize ist nach Zahlen und einem angekündigten Aktienrückkauf zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende Mai gestiegen. In der Spitze zog der Kurs des Papiers um 4,6 Prozent auf 37,30 Euro an - damit war die Aktie so …