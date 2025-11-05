Pre-Loved-Verkäufe finanzieren Black-Friday-Deals und Weihnachtswünsche (FOTO)

Dreilinden/Berlin (ots) -



- 34 Prozent der Befragten, die im letzten Jahr aussortiert haben, verkaufen

gezielt vor Black Friday oder Weihnachten, um sich Budget für besondere

Anlässe zu schaffen - bei den 18-29-Jährigen sind es 39 Prozent.

- 13 Prozent der Befragten haben im vergangenen Jahr begonnen, auf eBay

Pre-Loved-Artikel zu verkaufen.

- 37 Prozent der Pre-Loved-Erfahrenen erwerben aktuell häufiger Pre-Loved- oder

wiederaufbereitete Artikel als noch 2024 - bei den 18-29-Jährigen sind es 51

Prozent.

- 66 Prozent nennen den günstigeren Preis als Hauptgrund für ihren Kauf, 71

Prozent schätzen einen nachhaltigeren Umgang mit Produkten verbunden mit einem

guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Recommerce wächst weiter, auch in Zeiten verhaltener Konsumstimmung. Immer mehr

Menschen nutzen den Wiederverkauf, um finanziell flexibel zu bleiben und

bewusster zu konsumieren. Zwei aktuelle Untersuchungen - die neue Studie des ECC

KÖLN, einer Tochter des IFH KÖLN, in Zusammenarbeit mit eBay Deutschland (1),

sowie der fünfte internationale eBay Recommerce Report 2025 (2) - bestätigen

diesen Trend.





