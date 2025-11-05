    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseBay AktievorwärtsNachrichten zu eBay

    eBay-Studien zeigen

    Pre-Loved-Verkäufe finanzieren Black-Friday-Deals und Weihnachtswünsche (FOTO)

    Dreilinden/Berlin (ots) -

    - 34 Prozent der Befragten, die im letzten Jahr aussortiert haben, verkaufen
    gezielt vor Black Friday oder Weihnachten, um sich Budget für besondere
    Anlässe zu schaffen - bei den 18-29-Jährigen sind es 39 Prozent.
    - 13 Prozent der Befragten haben im vergangenen Jahr begonnen, auf eBay
    Pre-Loved-Artikel zu verkaufen.
    - 37 Prozent der Pre-Loved-Erfahrenen erwerben aktuell häufiger Pre-Loved- oder
    wiederaufbereitete Artikel als noch 2024 - bei den 18-29-Jährigen sind es 51
    Prozent.
    - 66 Prozent nennen den günstigeren Preis als Hauptgrund für ihren Kauf, 71
    Prozent schätzen einen nachhaltigeren Umgang mit Produkten verbunden mit einem
    guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Recommerce wächst weiter, auch in Zeiten verhaltener Konsumstimmung. Immer mehr
    Menschen nutzen den Wiederverkauf, um finanziell flexibel zu bleiben und
    bewusster zu konsumieren. Zwei aktuelle Untersuchungen - die neue Studie des ECC
    KÖLN, einer Tochter des IFH KÖLN, in Zusammenarbeit mit eBay Deutschland (1),
    sowie der fünfte internationale eBay Recommerce Report 2025 (2) - bestätigen
    diesen Trend.

    Sell to Buy: Verkaufen schafft finanziellen Spielraum

    Mehr Menschen entdecken das Verkaufen als Strategie, um sich neue Wünsche zu
    erfüllen. Wer Pre-Loved-Produkte verkauft, also nicht neue, gebrauchte oder
    wiederaufbereitete Artikel, schafft sich finanziellen Freiraum, beispielsweise
    für Black-Friday-Angebote oder Weihnachtsgeschenke.

    Laut ECC-KÖLN-Studie verkaufen 34 Prozent der Befragten, die im vergangenen Jahr
    aussortiert haben, gezielt vor Black Friday oder Weihnachten, um ihr Budget zu
    erhöhen, bei den 18- bis 29-Jährigen sogar 39 Prozent. Betrachtet man eine
    andere Gruppe innerhalb der Untersuchung, nämlich diejenigen, die bereits selbst
    Pre-Loved-Produkte gekauft haben, zeigt sich ein noch deutlicherer Trend: 43
    Prozent von ihnen verkaufen aktiv aussortierte Artikel, um ihre finanzielle
    Situation zu verbessern. Bei den Jüngeren sind es 55 Prozent.

    Auch der eBay Recommerce Report 2025 bestätigt diese Entwicklung: 13 Prozent der
    Befragten haben im vergangenen Jahr begonnen, bei eBay Pre-Loved-Artikel zu
    verkaufen. 8 Prozent sind erst seit weniger als sechs Monaten aktiv, 5 Prozent
    zwischen sechs und zwölf Monaten - ein Hinweis auf wachsende Dynamik. Recommerce
    ist damit kein Randphänomen mehr, sondern Teil des Alltags.

    Clever kaufen: Pre-Loved als bewusste Konsumentscheidung

    Aber nicht nur das Verkaufen boomt, auch das Kaufen von gebrauchter Ware wird
    für viele zur ersten Wahl. 37 Prozent der ECC-Befragten sagen, dass sie aktuell
    eher Pre-Loved- oder wiederaufbereitete Artikel kaufen als noch 2024. Bei den
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
