eBay-Studien zeigen
Pre-Loved-Verkäufe finanzieren Black-Friday-Deals und Weihnachtswünsche (FOTO)
Dreilinden/Berlin (ots) -
Recommerce wächst weiter, auch in Zeiten verhaltener Konsumstimmung. Immer mehr
Menschen nutzen den Wiederverkauf, um finanziell flexibel zu bleiben und
bewusster zu konsumieren. Zwei aktuelle Untersuchungen - die neue Studie des ECC
KÖLN, einer Tochter des IFH KÖLN, in Zusammenarbeit mit eBay Deutschland (1),
sowie der fünfte internationale eBay Recommerce Report 2025 (2) - bestätigen
diesen Trend.
Sell to Buy: Verkaufen schafft finanziellen Spielraum
Mehr Menschen entdecken das Verkaufen als Strategie, um sich neue Wünsche zu
erfüllen. Wer Pre-Loved-Produkte verkauft, also nicht neue, gebrauchte oder
wiederaufbereitete Artikel, schafft sich finanziellen Freiraum, beispielsweise
für Black-Friday-Angebote oder Weihnachtsgeschenke.
Laut ECC-KÖLN-Studie verkaufen 34 Prozent der Befragten, die im vergangenen Jahr
aussortiert haben, gezielt vor Black Friday oder Weihnachten, um ihr Budget zu
erhöhen, bei den 18- bis 29-Jährigen sogar 39 Prozent. Betrachtet man eine
andere Gruppe innerhalb der Untersuchung, nämlich diejenigen, die bereits selbst
Pre-Loved-Produkte gekauft haben, zeigt sich ein noch deutlicherer Trend: 43
Prozent von ihnen verkaufen aktiv aussortierte Artikel, um ihre finanzielle
Situation zu verbessern. Bei den Jüngeren sind es 55 Prozent.
Auch der eBay Recommerce Report 2025 bestätigt diese Entwicklung: 13 Prozent der
Befragten haben im vergangenen Jahr begonnen, bei eBay Pre-Loved-Artikel zu
verkaufen. 8 Prozent sind erst seit weniger als sechs Monaten aktiv, 5 Prozent
zwischen sechs und zwölf Monaten - ein Hinweis auf wachsende Dynamik. Recommerce
ist damit kein Randphänomen mehr, sondern Teil des Alltags.
Clever kaufen: Pre-Loved als bewusste Konsumentscheidung
Aber nicht nur das Verkaufen boomt, auch das Kaufen von gebrauchter Ware wird
für viele zur ersten Wahl. 37 Prozent der ECC-Befragten sagen, dass sie aktuell
eher Pre-Loved- oder wiederaufbereitete Artikel kaufen als noch 2024. Bei den
Clever kaufen: Pre-Loved als bewusste Konsumentscheidung
Aber nicht nur das Verkaufen boomt, auch das Kaufen von gebrauchter Ware wird
für viele zur ersten Wahl. 37 Prozent der ECC-Befragten sagen, dass sie aktuell
eher Pre-Loved- oder wiederaufbereitete Artikel kaufen als noch 2024. Bei den
