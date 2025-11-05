Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 05.11. - FTSE Athex 20 stark +2,05 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:48) bei 23.823,26 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +2,87 %, Mercedes-Benz Group +2,23 %, BMW +2,04 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -8,64 %, Zalando -1,55 %, adidas -1,52 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.324,84 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,14 %, AUTO1 Group +6,41 %, Nordex +2,86 %
Flop-Werte: HelloFresh -5,51 %, Redcare Pharmacy -3,54 %, HENSOLDT -3,00 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.547,91 PKT und fällt um -1,46 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,14 %, Kontron +4,45 %, Nordex +2,86 %
Flop-Werte: Evotec -18,68 %, Siemens Healthineers -8,64 %, HENSOLDT -3,00 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.637,42 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +3,69 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,43 %, Ferrari +2,36 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,37 %, adidas -1,52 %, Siemens Energy -1,51 %
Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 4.797,82 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: EVN +2,12 %, Wienerberger +1,27 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,05 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,38 %, STRABAG -1,02 %, Verbund Akt.(A) -0,84 %
Der SMI steht bei 12.331,86 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Geberit +1,75 %, UBS Group +1,56 %, Givaudan +1,24 %
Flop-Werte: Lonza Group -1,19 %, Logitech International -0,75 %, Swiss Life Holding -0,30 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.058,76 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Bouygues +4,32 %, Stellantis +3,75 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,43 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -1,46 %, Airbus -1,30 %, L'Oreal -0,92 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.737,61 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,21 %, SKF (B) +1,76 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,41 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,37 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,80 %, AstraZeneca -0,65 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 4.980,00 PKT und steigt um +2,05 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,82 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,76 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,65 %
Flop-Werte: Viohalco -2,38 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,57 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,56 %
