    Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1 erhöht Absatzprognose auf 811.000-845.000 Autos.
    • Ebitda-Ziel steigt auf 180-195 Millionen Euro.
    • Rekordabsatz von 218.617 Fahrzeugen im Q3 erzielt.
    Foto: Autohero

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach einem starken Quartal abermals seine Jahresprognose erhöht. Im laufenden Jahr wird nun ein Absatz von 811.000 bis 845.000 Autos angepeilt, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Erst Ende Juli war Auto1 optimistischer geworden und erwartete damals den Verkauf von 772.000 bis 817.000 Autos.

    Beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat das Unternehmen mittlerweile 180 bis 195 Millionen Euro statt 160 bis 190 Millionen Euro auf dem Zettel.

    Im frühen Handel fiel die Auto1-Aktie zunächst zwar, legte dann aber wieder zu. Zuletzt gng es um gut ein Prozent auf 29,52 Euro nach oben. Im laufenden Jahr summieren sich die Kursgewinne damit wieder auf rund 90 Prozent, wenngleich das Papier immer noch etwas unter dem knapp einen Monat alten Vierjahreshoch von 31,50 Euro notiert.

    Der zuversichtlichere Ausblick deute auf ein starkes Schlussquartal hin, schrieb RBC-Experte Wassachon Udomsilpa. Der Analystenkonsens liege zudem bereits am oberen Ende der neuen Prognosespanne für den bereinigten operativen Gewinn.

    Im dritten Quartal erzielte Auto1 einen Rekordabsatz von 218.617 Fahrzeugen, ein Plus von fast einem Viertel im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um rund ein Drittel auf 2,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis schnellte sogar um gut die Hälfte auf 51,9 Millionen Euro nach oben. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 19,2 Millionen Euro nach 7,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Mit sämtlichen Kennziffern übertraf der Online-Gebrauchtwagenhändler die Erwartungen der Analysten.

    Das Geschäft mit professionellen Händlern (Auto1.com), welches den Großteil des Gesamtumsatzes ausmacht, wuchs im abgelaufenen Jahresviertel um 29 Prozent. Das kleinere Privatkundengeschäft (Autohero, wirkaufendeinauto.de) legte sogar um knapp 49 Prozent zu.

    Unternehmenschef Christian Bertermann sieht Auto1 nach einem "sehr starken Quartal" außerdem auf Kurs zu den langfristigen Marktanteils- und Margenzielen. 2024 hatte der MDax-Konzern nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 2,5 Prozent in relevanten Märkten und möchte diesen bis auf zehn Prozent steigern. Die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich zwischen fünf und neun Prozent einpendeln. Im vergangenen Jahr lag sie bei 1,7 Prozent./niw/err/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 29.272 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -0,33 %/+32,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


