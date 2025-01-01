    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im September 2025

    +1,1 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: +1,9 %

    WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe

    September 2025 (real, vorläufig):

    +1,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -4,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    August 2025 (real, revidiert):

    -0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    +2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025
    gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % gestiegen. Ohne die
    Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 1,9 % höher als im
    Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 3.
    Quartal 2025 um 3,0 % niedriger als im 2. Quartal, ohne Großaufträge fiel er um
    1,5 %. Im August 2025 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen
    Ergebnisse gegenüber Juli 2025 um 0,4 % (vorläufiger Wert: -0,8 %).

    Die positive Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im
    September 2025 gegenüber dem Vormonat ist auf die Anstiege in der
    Automobilindustrie (+3,2 %) und im Bereich Herstellung von elektrischen
    Ausrüstungen (+9,5 %) zurückzuführen. Auch der Zuwachs von Auftragseingängen im
    Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; +7,5 %)
    wirkte sich positiv aus. Deutlich negativ beeinflusste das Gesamtergebnis
    hingegen der Rückgang bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (-19,0 %). In
    diesem Bereich waren im Vormonat August 2025 mehrere Großaufträge verzeichnet
    worden. Auch in der Metallerzeugung und -bearbeitung lagen die Neuaufträge im
    September 2025 deutlich niedriger (-5,6 %).

    Bei den Vorleistungsgütern stieg der Auftragseingang im September 2025 um 1,4 %
    gegenüber dem Vormonat und bei den Konsumgütern stieg er um 6,2 %. Bei den
    Investitionsgütern blieben die Auftragseingänge auf dem Vormonatsniveau.

    Die Auslandsaufträge stiegen im September 2025 um 3,5 %. Dabei nahmen die
    Aufträge aus der Eurozone um 2,1 % zu, die Aufträge von außerhalb der Eurozone
    stiegen um 4,3 %. Die Inlandsaufträge sanken um 2,5 %.

    Umsatz im September 2025 um 2,1 % niedriger als im Vormonat

    Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im
    September 2025 saison- und kalenderbereinigt 2,1 % niedriger als im Vormonat. Im
    Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,7
    % niedriger. Für August 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse
    ein Rückgang von 0,6 % gegenüber Juli 2025 (vorläufiges Ergebnis: -0,8 %).

    Methodische Hinweise:
