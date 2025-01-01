Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im September 2025
+1,1 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: +1,9 %
WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe
September 2025 (real, vorläufig):
+1,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-4,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
August 2025 (real, revidiert):
-0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025
gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % gestiegen. Ohne die
Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 1,9 % höher als im
Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 3.
Quartal 2025 um 3,0 % niedriger als im 2. Quartal, ohne Großaufträge fiel er um
1,5 %. Im August 2025 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen
Ergebnisse gegenüber Juli 2025 um 0,4 % (vorläufiger Wert: -0,8 %).
Die positive Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im
September 2025 gegenüber dem Vormonat ist auf die Anstiege in der
Automobilindustrie (+3,2 %) und im Bereich Herstellung von elektrischen
Ausrüstungen (+9,5 %) zurückzuführen. Auch der Zuwachs von Auftragseingängen im
Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; +7,5 %)
wirkte sich positiv aus. Deutlich negativ beeinflusste das Gesamtergebnis
hingegen der Rückgang bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (-19,0 %). In
diesem Bereich waren im Vormonat August 2025 mehrere Großaufträge verzeichnet
worden. Auch in der Metallerzeugung und -bearbeitung lagen die Neuaufträge im
September 2025 deutlich niedriger (-5,6 %).
Bei den Vorleistungsgütern stieg der Auftragseingang im September 2025 um 1,4 %
gegenüber dem Vormonat und bei den Konsumgütern stieg er um 6,2 %. Bei den
Investitionsgütern blieben die Auftragseingänge auf dem Vormonatsniveau.
Die Auslandsaufträge stiegen im September 2025 um 3,5 %. Dabei nahmen die
Aufträge aus der Eurozone um 2,1 % zu, die Aufträge von außerhalb der Eurozone
stiegen um 4,3 %. Die Inlandsaufträge sanken um 2,5 %.
Umsatz im September 2025 um 2,1 % niedriger als im Vormonat
Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im
September 2025 saison- und kalenderbereinigt 2,1 % niedriger als im Vormonat. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,7
% niedriger. Für August 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse
ein Rückgang von 0,6 % gegenüber Juli 2025 (vorläufiges Ergebnis: -0,8 %).
Methodische Hinweise:
