+1,1 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: +1,9 %

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe



September 2025 (real, vorläufig):



+1,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-4,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





August 2025 (real, revidiert):-0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % gestiegen. Ohne dieBerücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 1,9 % höher als imVormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 3.Quartal 2025 um 3,0 % niedriger als im 2. Quartal, ohne Großaufträge fiel er um1,5 %. Im August 2025 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigenErgebnisse gegenüber Juli 2025 um 0,4 % (vorläufiger Wert: -0,8 %).Die positive Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe imSeptember 2025 gegenüber dem Vormonat ist auf die Anstiege in derAutomobilindustrie (+3,2 %) und im Bereich Herstellung von elektrischenAusrüstungen (+9,5 %) zurückzuführen. Auch der Zuwachs von Auftragseingängen imSonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; +7,5 %)wirkte sich positiv aus. Deutlich negativ beeinflusste das Gesamtergebnishingegen der Rückgang bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (-19,0 %). Indiesem Bereich waren im Vormonat August 2025 mehrere Großaufträge verzeichnetworden. Auch in der Metallerzeugung und -bearbeitung lagen die Neuaufträge imSeptember 2025 deutlich niedriger (-5,6 %).Bei den Vorleistungsgütern stieg der Auftragseingang im September 2025 um 1,4 %gegenüber dem Vormonat und bei den Konsumgütern stieg er um 6,2 %. Bei denInvestitionsgütern blieben die Auftragseingänge auf dem Vormonatsniveau.Die Auslandsaufträge stiegen im September 2025 um 3,5 %. Dabei nahmen dieAufträge aus der Eurozone um 2,1 % zu, die Aufträge von außerhalb der Eurozonestiegen um 4,3 %. Die Inlandsaufträge sanken um 2,5 %.Umsatz im September 2025 um 2,1 % niedriger als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben imSeptember 2025 saison- und kalenderbereinigt 2,1 % niedriger als im Vormonat. ImVergleich zum Vorjahresmonat September 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,7% niedriger. Für August 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisseein Rückgang von 0,6 % gegenüber Juli 2025 (vorläufiges Ergebnis: -0,8 %).Methodische Hinweise: