Umsatz im Dienstleistungsbereich im August 2025 um 0,5 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025 (vorläufig,

kalender- und saisonbereinigt)



-0,5 % zum Vormonat (real)



-0,5 % zum Vormonat (nominal)





+0,2 % zum Vorjahresmonat (real)



+1,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen) hat im August 2025 nach vorläufigen Ergebnissen

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt sowohl

real (preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) 0,5 % weniger

Umsatz erwirtschaftet als im Juli 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat August

2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,2 % und nominal von 1,6 %.



Den größten realen Umsatzrückgang im August 2025 gegenüber dem Vormonat

verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Minus von 1,7

%, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Rückgang von 1,4 %. In

den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von

beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) sowie den

freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen fiel der

Rückgang mit einem Minus von 0,3 % bzw. 0,1 % moderater aus. Im Gegensatz hierzu

stiegen die realen Umsätze im Bereich Verkehr und Lagerei um 0,3 %.



Methodische Hinweise:



Im Dienstleistungsbereich werden die Meldungen der meldepflichtigen rechtlichen

Einheiten (Unternehmen) durch die Nutzung von Verwaltungsdaten der

Oberfinanzdirektion (Umsatzsteuervoranmeldungen) ergänzt. Dies dient sowohl der

Entlastung kleinerer Einheiten als auch dem Ziel, ein möglichst präzises Bild

der konjunkturellen Entwicklung zu zeichnen.



Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung für Juli 2025 lagen die Verwaltungsdaten noch

nicht vor und mussten daher geschätzt werden. Im Rahmen der Berechnungen für

August 2025 wurden die Schätzungen durch nachgelieferte Daten ersetzt. Dies

führt zu höheren Revisionen gegenüber dem ursprünglich veröffentlichten

vorläufigen Ergebnis für Juli 2025 (reale kalender- und saisonbereinigte

Veränderungsrate gegenüber dem Vormonat: +0,7 % statt -0,3 %).



Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten

Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend

revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt

dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher

ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen

Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten

unabhängig.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie

auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den

Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen

methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im

Dienstleistungsbereich.



Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten

Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen

Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der

Aktualisierungen auf die Ergebnisse.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



