    Umsatz im Dienstleistungsbereich im August 2025 um 0,5 % niedriger als im Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025 (vorläufig,
    kalender- und saisonbereinigt)

    -0,5 % zum Vormonat (real)

    -0,5 % zum Vormonat (nominal)

    +0,2 % zum Vorjahresmonat (real)

    +1,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und
    Versicherungsdienstleistungen) hat im August 2025 nach vorläufigen Ergebnissen
    des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt sowohl
    real (preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) 0,5 % weniger
    Umsatz erwirtschaftet als im Juli 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat August
    2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,2 % und nominal von 1,6 %.

    Den größten realen Umsatzrückgang im August 2025 gegenüber dem Vormonat
    verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Minus von 1,7
    %, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Rückgang von 1,4 %. In
    den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von
    beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) sowie den
    freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen fiel der
    Rückgang mit einem Minus von 0,3 % bzw. 0,1 % moderater aus. Im Gegensatz hierzu
    stiegen die realen Umsätze im Bereich Verkehr und Lagerei um 0,3 %.

    Methodische Hinweise:

    Im Dienstleistungsbereich werden die Meldungen der meldepflichtigen rechtlichen
    Einheiten (Unternehmen) durch die Nutzung von Verwaltungsdaten der
    Oberfinanzdirektion (Umsatzsteuervoranmeldungen) ergänzt. Dies dient sowohl der
    Entlastung kleinerer Einheiten als auch dem Ziel, ein möglichst präzises Bild
    der konjunkturellen Entwicklung zu zeichnen.

    Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung für Juli 2025 lagen die Verwaltungsdaten noch
    nicht vor und mussten daher geschätzt werden. Im Rahmen der Berechnungen für
    August 2025 wurden die Schätzungen durch nachgelieferte Daten ersetzt. Dies
    führt zu höheren Revisionen gegenüber dem ursprünglich veröffentlichten
    vorläufigen Ergebnis für Juli 2025 (reale kalender- und saisonbereinigte
    Veränderungsrate gegenüber dem Vormonat: +0,7 % statt -0,3 %).

    Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten
    Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend
    revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt
    dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher
    ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie
    auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den
    Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen
    methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im
    Dienstleistungsbereich.

    Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
    Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
    Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
    Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen
    Telefon: +49 611 75 4854
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

