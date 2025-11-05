Umsatz im Dienstleistungsbereich im August 2025 um 0,5 % niedriger als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025 (vorläufig,
kalender- und saisonbereinigt)
-0,5 % zum Vormonat (real)
-0,5 % zum Vormonat (nominal)
+0,2 % zum Vorjahresmonat (real)
+1,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen) hat im August 2025 nach vorläufigen Ergebnissen
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt sowohl
real (preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) 0,5 % weniger
Umsatz erwirtschaftet als im Juli 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat August
2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,2 % und nominal von 1,6 %.
Den größten realen Umsatzrückgang im August 2025 gegenüber dem Vormonat
verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Minus von 1,7
%, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Rückgang von 1,4 %. In
den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von
beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) sowie den
freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen fiel der
Rückgang mit einem Minus von 0,3 % bzw. 0,1 % moderater aus. Im Gegensatz hierzu
stiegen die realen Umsätze im Bereich Verkehr und Lagerei um 0,3 %.
Methodische Hinweise:
Im Dienstleistungsbereich werden die Meldungen der meldepflichtigen rechtlichen
Einheiten (Unternehmen) durch die Nutzung von Verwaltungsdaten der
Oberfinanzdirektion (Umsatzsteuervoranmeldungen) ergänzt. Dies dient sowohl der
Entlastung kleinerer Einheiten als auch dem Ziel, ein möglichst präzises Bild
der konjunkturellen Entwicklung zu zeichnen.
Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung für Juli 2025 lagen die Verwaltungsdaten noch
nicht vor und mussten daher geschätzt werden. Im Rahmen der Berechnungen für
August 2025 wurden die Schätzungen durch nachgelieferte Daten ersetzt. Dies
führt zu höheren Revisionen gegenüber dem ursprünglich veröffentlichten
vorläufigen Ergebnis für Juli 2025 (reale kalender- und saisonbereinigte
Veränderungsrate gegenüber dem Vormonat: +0,7 % statt -0,3 %).
Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten
Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend
revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt
dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher
ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie
auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den
Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen
methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im
Dienstleistungsbereich.
Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
