City of Wolves, UFL und weitere Spiele stehen im Mittelpunkt der Games of the Future 2025.

DUBAI, VAE, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), der exklusive Rechteinhaber und Verwalter der Games of the Future (GOTF), gibt heute die Blockbuster-Titel bekannt, die Teil der Games of the Future 2025 in Abu Dhabi vom 18. bis 23. Dezember sein werden, und verstärkt damit die Dynamik der neuesten Entwicklung im Spielebereich.

Die Games of the Future 2025 vereinen die Geschwindigkeit und Kraft des traditionellen Sports mit dem Können und der Dramatik des E-Sports und präsentieren damit den Gipfel des Phygital Wettbewerbs. Sportler und Fans werden ein einzigartiges Format erleben, das in 11 Disziplinen reale Herausforderungen mit einigen der bekanntesten Videospiele der Welt verbindet.

Counter-Strike 2, der legendäre taktische Shooter, wird der Mittelpunkt des Phygital Shooter Wettbewerbs sein, bei dem Präzision, Strategie und Teamwork der Spieler unter großem Druck getestet werden. Als weltweite Legende des Wettkampf-Gamings wird Counter-Strike 2 mit seiner charakteristischen Intensität und seinem Erbe rasanten Action die digitale Bühne des Turniers zum Kochen bringen. Außerdem wird Dota 2, die legendäre Multiplayer-Online-Battle-Arena, Teams im MOBA PC-Wettbewerb herausfordern, ihre taktischen Fähigkeiten und ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis zu stellen und zu zeigen, warum es nach wie vor einer der beständigsten und angesehensten E-Sport-Titel aller Zeiten ist.

Das weltweit beliebte Spiel Fortnite mit seiner riesigen globalen Community und seinem kulturprägenden Einfluss wird die Battle-Royale-Disziplin anführen. Die dynamische Mischung aus Überleben und hochintensiver Action sorgt dafür, dass Battle Royale für spannende Dramatik sorgt, bei der nur ein Club übrig bleibt und die Krone erringen wird. Fatal Fury: City of the Wolves, eines der traditionsreichsten Franchises in der Geschichte der Kampfspiele, wird eine ganz neue Art von Spektakel bieten, bei dem Präzision, Reflexe und taktisches Geschick kombiniert werden, um den ultimativen Champion während der digitalen Phase des Phygital Fighting Wettbewerbs zu ermitteln.