JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Trotz des schwächeren dritten Quartals seien die Jahresziele für den operativen Gewinn (Ebitda) bestätigt worden. Dies unterstreiche den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 21,86EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

