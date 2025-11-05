81 0 Kommentare Kapitalerhöhung 2025: Akara Diversity PK setzt auf Wachstum!

Der Akara Diversity PK beeindruckt mit einer starken Performance und ehrgeizigen Wachstumsplänen. Mit einer Anlagerendite von 2.56% und einer Outperformance von 10.1% setzt der Fonds neue Maßstäbe. Zwei Kapitalerhöhungen reduzierten die Fremdfinanzierungsquote auf 24.3% und stärken die finanzielle Basis. Die 16. Kapitalerhöhung zielt auf CHF 80 – 120 Mio. ab, um das Portfolio weiter auszubauen. Die Mittel fließen in 950 Neubauwohnungen und 20’000 m² Kommerzfläche bis 2029. Mit einem Anlagevermögen von CHF 3.0 Mrd. investiert der Fonds in Schweizer Wohn- und Gewerbeimmobilien.

