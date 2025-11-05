Kapitalerhöhung 2025: Akara Diversity PK setzt auf Wachstum!
Der Akara Diversity PK beeindruckt mit einer starken Performance und ehrgeizigen Wachstumsplänen. Mit einer Anlagerendite von 2.56% und einer Outperformance von 10.1% setzt der Fonds neue Maßstäbe. Zwei Kapitalerhöhungen reduzierten die Fremdfinanzierungsquote auf 24.3% und stärken die finanzielle Basis. Die 16. Kapitalerhöhung zielt auf CHF 80 – 120 Mio. ab, um das Portfolio weiter auszubauen. Die Mittel fließen in 950 Neubauwohnungen und 20’000 m² Kommerzfläche bis 2029. Mit einem Anlagevermögen von CHF 3.0 Mrd. investiert der Fonds in Schweizer Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Akara Diversity PK verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Anlagerendite von 2.56% und eine kumulierte Outperformance von 10.1% gegenüber dem Benchmark.
- Zwei Kapitalerhöhungen im ersten Halbjahr 2025 erzielten ein Gesamtvolumen von CHF 185 Mio. und senkten die Fremdfinanzierungsquote auf 24.3%.
- Die 16. Kapitalerhöhung findet von 19. November bis 9. Dezember 2025 statt, mit einem angestrebten Volumen von CHF 80 – 120 Mio.
- Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Anteilinhaber, neue Investoren können durch Pre-Commitments die Zuteilungschancen erhöhen.
- Die geplante Kapitalaufnahme dient dem Ausbau des Portfolios und der Finanzierung von Entwicklungsprojekten, darunter 950 Neubauwohnungen und 20’000 m² Kommerzfläche bis 2029.
- Der Akara Diversity PK hat ein Gesamtanlagevermögen von rund CHF 3.0 Mrd. und investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz.
