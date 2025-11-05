    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    ANALYSE-FLASH

    Barclays hebt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 20 Euro

    • Barclays hebt Aixtron-Kursziel auf 20 Euro an.
    • Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft.
    • KI-Chips bieten jährliche Umsatzchance von 100 Mio. Euro.
    Barclays hebt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 20 Euro
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

    AIXTRON

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,27 % und einem Kurs von 16,61 auf Tradegate (05. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +21,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -22,09 %/+19,87 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 20 Euro

