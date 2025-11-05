JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein geringerer Preisdämpfer ab 2027 im Zuge der Verhandlungen mit der US-Regierung dürfte die Enttäuschung über die Resultate und die gekappten Jahresziele größtenteils kompensieren, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Letztlich könnten die Aktien sogar in positivem Terrain landen, vermutet er./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 42,79EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
