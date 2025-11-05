JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein geringerer Preisdämpfer ab 2027 im Zuge der Verhandlungen mit der US-Regierung dürfte die Enttäuschung über die Resultate und die gekappten Jahresziele größtenteils kompensieren, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Letztlich könnten die Aktien sogar in positivem Terrain landen, vermutet er./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 42,79EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 66,98 € , was eine Steigerung von +56,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer