JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Margen und Barmittelzuflüsse des Herstellers von Windkraftanlagen seien stark gewesen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Er hob zudem die Aktienrückkäufe hervor./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,00 % und einem Kurs von 20,01EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 164
Kursziel alt: 164
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
