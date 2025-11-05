JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Margen und Barmittelzuflüsse des Herstellers von Windkraftanlagen seien stark gewesen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Er hob zudem die Aktienrückkäufe hervor./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,00 % und einem Kurs von 20,01EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.