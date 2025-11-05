Vonovia ist zurück! Immobilienriese feiert starkes Comeback

"Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir wieder rasant – genau wie vor der Krise", sagte Vorstandschef Rolf Buch bei der Präsentation der Zahlen. Der starke operative Free Cashflow verschaffe dem Konzern "die unternehmerische Freiheit, das Geschäft weiter voranzutreiben".

Vonovia ist nach drei Jahren Stagnation wieder auf Wachstumskurs. Europas größter Immobilienkonzern hat in den ersten neun Monaten 2025 alle zentralen Kennzahlen verbessert und seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein weiteres Plus von rund 200 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA.

Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft Vermietung stieg um 2,5 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro, obwohl Vonovia den Bestand um rund 9.000 Wohnungen reduzierte und höhere Instandhaltungskosten verbuchte. Das bereinigte EBT legte um 6,8 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zu. Der operative Free Cashflow kletterte um 27 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro. Die Leerstandsquote blieb mit 2,2 Prozent nahezu unverändert.

Das organische Mietwachstum erreichte 4,2 Prozent, getragen von marktbedingten Anpassungen, Qualitätsverbesserungen und neuen Projekten. Die durchschnittliche Miete lag bei 8,28 Euro pro Quadratmeter, in Deutschland bei 8,11 Euro.

Vonovia investierte zwischen Januar und September 2025 rund 1,36 Milliarden Euro in Modernisierungen und Neubauten – fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen errichtete 1.555 neue Wohnungen und startete weitere 1.600 Bauprojekte. Buch lobte den beschleunigten Genehmigungsprozess: Der sogenannte "Bauturbo" sei "ein erster Durchbruch für mehr bezahlbaren Wohnraum".

Auch außerhalb des Kerngeschäfts legte Vonovia zu. Die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales trugen zusammen knapp 268 Millionen Euro zum bereinigten EBITDA bei. Besonders erfolgreich war das Segment Recurring Sales, das von Immobilienverkäufen mit einer Marktwertsteigerung von über 30 Prozent profitierte.

Im Klimabereich sieht sich das Unternehmen ebenfalls auf Kurs. Seit 2013 habe Vonovia die CO₂-Intensität seiner Gebäude um 44 Prozent gesenkt. In den ersten neun Monaten 2025 sank sie um weitere 1,3 Prozent. Gemeinsam mit Partnern in Aachen entwickelt das Unternehmen derzeit Wärmepumpensysteme, die bis Ende 2029 rund 20.000 Wohnungen unabhängig von Gas und Öl machen sollen.

Zur Finanzierung hat Vonovia im laufenden Jahr Anleihen im Wert von 2,71 Milliarden Euro begeben. Die Verschuldungsquote liegt mit 45,7 Prozent stabil im Zielbereich.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Konzern mit einem bereinigten EBITDA von rund 2,8 Milliarden Euro und einem bereinigten EBT von etwa 1,9 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr sollen diese Werte weiter steigen. Die US-Bank JPMorgan bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 35,50 Euro.

Analyst Neil Green sprach von einem "begrüßenswerten Update" und hob die solide Prognose und das Wachstumspotenzial hervor.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 25,35EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.





