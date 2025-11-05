DAS sind die geheimen Gewinner des KI-Booms

Denn alle reden über Nvidia, OpenAI und ChatGPT – aber wer baut eigentlich die gigantischen Rechenzentren, ohne die KI gar nicht funktionieren würde?

Seit Dienstag bekommt der Markt leichten Gegenwind. Zeit, einen Blick auf diejenigen Aktien zu werfen, die zwar vom KI-Boom profitieren: aber deren Geschäftsfeld nicht etwa das Herstellen von Halbleitern ist.

Da treten zunächst die Energieversorger auf den Plan. Stromversorgung ist mit der wichtigste Standortfaktor für ein Datacenter. Amazon baut ein Rechenzetrum direkt neben einem Atomkraftwerk. Aktien wie Bloom Energy oder Vistra sind in einem absoluten Rallye-Modus.

Julian Schick (rechts) und Krischan Orth schauen sich die Gewinner des KI-Booms an

Darüber hinaus müssen die Chips aber auch irgendwo stehen. Da kommt ein europäischer Player beispielhaft ins Spiel: Schneider Electric. Das französische Unternehmen baut Racks und Gehäuse für Rechenzentren.

Auch Baukonzerne und Kühltechnik-Experten gehören zu den KI-Gewinnern, denn sie sind integraler Bestandteil beim Bau von Rechenzentren.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Welche Aktien besonders profitieren, und was alles noch dazu benötigt wird, um die geheimen KI-Gewinner zu identifizieren, hört ihr in unserer neuesten Folge von Börse, Baby!

Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 253,47 € , was eine Steigerung von +5,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer