    DAS sind die geheimen Gewinner des KI-Booms

    Am KI-Boom ist nicht nur Big-Tech beteiligt: Auf den ersten Blick unscheinbar, haben sich einige Werte zum KI-Profiteur gemausert.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom profitiert auch von Energieversorgern.
    • Schneider Electric liefert Racks für Rechenzentren.
    • Bau- und Kühltechnikfirmen sind ebenfalls Gewinner.
    Seit Dienstag bekommt der Markt leichten Gegenwind. Zeit, einen Blick auf diejenigen Aktien zu werfen, die zwar vom KI-Boom profitieren: aber deren Geschäftsfeld nicht etwa das Herstellen von Halbleitern ist. 

    Denn alle reden über Nvidia, OpenAI und ChatGPT – aber wer baut eigentlich die gigantischen Rechenzentren, ohne die KI gar nicht funktionieren würde?

    Da treten zunächst die Energieversorger auf den Plan. Stromversorgung ist mit der wichtigste Standortfaktor für ein Datacenter. Amazon baut ein Rechenzetrum direkt neben einem Atomkraftwerk. Aktien wie Bloom Energy oder Vistra sind in einem absoluten Rallye-Modus. 

    Julian Schick (rechts) und Krischan Orth schauen sich die Gewinner des KI-Booms an

    Darüber hinaus müssen die Chips aber  auch irgendwo stehen. Da kommt ein europäischer Player beispielhaft ins Spiel: Schneider Electric. Das französische Unternehmen baut Racks und Gehäuse für Rechenzentren.

    Auch Baukonzerne und Kühltechnik-Experten gehören zu den KI-Gewinnern, denn sie sind integraler Bestandteil beim Bau von Rechenzentren.

    Welche Aktien besonders profitieren, und was alles noch dazu benötigt wird, um die geheimen KI-Gewinner zu identifizieren, hört ihr in unserer neuesten Folge von Börse, Baby!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

