    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    AKTIE IM FOKUS

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wolters Kluwer legen nach Zahlen deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Wolters Kluwer-Aktien steigen um 3,5 Prozent auf 110,70 Euro.
    • Stabilisierung zwischen 105 und 115 Euro, Jahreshoch 180 Euro.
    • Organisches Wachstum im Q3 dynamischer, Ziele bestätigt.
    AKTIE IM FOKUS - Wolters Kluwer legen nach Zahlen deutlich zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Aktien von Wolters Kluwer sind am Mittwoch nach Aussagen zum Geschäft im dritten Quartal und einer bestätigten Prognose deutlich gestiegen. Zuletzt gewann der Titel 3,5 Prozent auf 110,70 Euro und lag damit rund eine Stunde nach Handelsstart an der Spitze des EuroStoxx 50.

    Damit setzte der Wert seine Stabilisierung der vergangenen Wochen zwischen 105 und 115 Euro fort. Die Aktie bewegt sich damit aber weiterhin deutlich unter dem Jahreshoch von rund 180 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wolters Kluwer NV!
    Long
    89,31€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 5,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    130,75€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 5,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Wolters-Kluwer-Kurs um etwas mehr als 30 Prozent ab. Damit gehört das Papier zu den schwächsten Werten im EuroStoxx 50. Mit einem Börsenwert von knapp 26 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zu den Leichtgewichten im Eurozonen-Leitindex.

    Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das organische Wachstum im dritten Quartal sich dynamischer entwickelt habe als im ersten Halbjahr. Dies verstärke die Zuversicht in den Wert. Der niederländische Informationsdienstleister hatte zudem seine Ziele für das laufende Jahr bestätigt./mf/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 110 auf Tradegate (05. November 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 25,62 Mrd..

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,69 %/+27,45 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Wolters Kluwer - A0J2R1 - NL0000395903

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wolters Kluwer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Wolters Kluwer legen nach Zahlen deutlich zu Aktien von Wolters Kluwer sind am Mittwoch nach Aussagen zum Geschäft im dritten Quartal und einer bestätigten Prognose deutlich gestiegen. Zuletzt gewann der Titel 3,5 Prozent auf 110,70 Euro und lag damit rund eine Stunde nach Handelsstart an der …