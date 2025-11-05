Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab

Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) erwartet das Management um Konzernchef Bernd Montag ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro. Beide Faktoren dürften sich zusammen mit etwa 0,30 Euro je Aktie negativ niederschlagen, hieß es.

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erwartet im laufenden Geschäftsjahr keine großen Sprünge. Handelszölle und negative Währungseffekte dürften das Ergebnis belasten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Ihre Ziele für das vergangene Geschäftsjahr erreichten die Erlanger - jedoch schwächte sich die Entwicklung im Schlussquartal ab.

Allein die Zölle dürften das Ergebnis mit rund 400 Millionen Euro belasten und damit doppelt so stark wie im Vorjahr, schätzt der Vorstand. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers den entsprechenden Gewinn je Anteilsschein um sieben Prozent auf 2,39 Euro gesteigert. Analysten haben bislang im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro für das neue Geschäftsjahr auf dem Zettel.

Die Healthineers-Aktie geriet am Morgen unter Druck. Zum Handelsstart stürzte das Papier zunächst um 12 Prozent ab, bevor sich das Minus etwas verringerte. Zuletzt beträgt der Kursverlust noch rund sieben Prozent. Analysten monierten den Ausblick, aber auch enttäuschende Daten zum Schlussquartal. Die wichtigsten Kennziffern - Umsatz und operatives Ergebnis - hätten die Erwartungen verfehlt, kritisierte JPMorgan-Analyst David Adlington.

Der Medizintechnikkonzern habe nach drei Quartalen, in denen er besser abgeschnitten hatte als erwartet, in seinem Schlussquartal 2024/25 die Erwartungen leicht verfehlt, bemerkte Julien Dormois vom Analysehaus Jefferies. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 scheine angesichts der bekannten Gegenwinde durch Zölle, Währungseffekte und einmalige Finanzeffekte bewusst vorsichtig gewählt.

Dormois bleibt jedoch zuversichtlich und sieht den Ausblick als "mögliche Grundlage für einen neuen (ambitionierten) Mehrjahresplan", der Mitte November vorgestellt werden soll.

Mittelfristig will Siemens Healthineers die Auswirkungen der Zölle ausgleichen. Dies soll durch Preiserhöhungen sowie Einsparungen geschehen. Dazu überlegt das Management, Produktion in die USA verlagern - "wenn dies nötig ist und für uns sinnvoll ist", wie Finanzvorstand Jochen Schmitz in einem Analystencall sagte.

Der vergleichbare Umsatz - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - soll im neuen Geschäftsjahr erneut um fünf bis sechs Prozent zulegen. Auch hier hatten sich Marktexperten etwas mehr erhofft. Mit Ausnahme des Labordiagnostik-Geschäfts, für das eine Stagnation erwartet wird, sollen alle Bereiche zulegen.

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz vergleichbar um 5,9 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro, wobei sich die Entwicklung im vierten Quartal stärker abschwächte als von Analysten erwartet. Wachstumstreiber waren das Geschäft mit der Bildgebung sowie der Krebsspezialist Varian. Regional legte das Geschäft in Amerika den Angaben zufolge am deutlichsten zu.

Dagegen blieb die Entwicklung in China weiter unter Druck: Hier verzeichnete der Konzern einen Umsatzrückgang. Das Management zeigte sich in der Analystenkonferenz zurückhaltend, was eine schnelle Erholung im neuen Geschäftsjahr angeht. Konzernchef Montag übte sich jedoch in Zuversicht, dass das Geschäft dort wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird.

Insgesamt erreichte Siemens Healthineers seine eigenen Ziele. Das Ergebnis je Aktie lag auch innerhalb der Spanne seiner ursprünglich zu Geschäftsjahresbeginn abgegebenen Prognose. Der Medizintechnikhersteller hatte nach der Zollankündigung durch US-Präsident Donald Trump zunächst seine Ergebnisprognose gesenkt, später dann aber wieder angehoben. Zum Gewinnanstieg trugen nicht nur gute Geschäfte mit der Bildgebung sowie Varian bei, sondern auch deutliche Verbesserung in lange schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik, die Siemens Healthineers neu ausgerichtet hat.

"Trotz eines herausfordernden Umfelds haben wir ein weiteres erfolgreiches Jahr abgeschlossen", kommentierte Konzernchef Montag die Entwicklung. Das spiegelt sich auch in einer höheren Dividende wider. Aktionär sollen für das vergangene Geschäftsjahr 1,00 Euro je Aktie erhalten und damit fünf Cent mehr als im Vorjahr.

Montag sieht in der Entwicklung ein "solides Fundament für unsere nächste Strategiephase". Am 17. November hält Siemens Healthineers einen Investorentag ab, auf dem das Management neue Mittelfristziele setzen will.

Siemens Healthineers gehört mehrheitlich zum Technologiekonzern Siemens. Dieser hatte seine Beteiligung auf den Prüfstand gestellt. Siemens hält nach letzten offiziellen Angaben noch rund 71 Prozent an dem Unternehmen; die Münchner haben dabei ihren Anteil in diesem Jahr bereits abgeschmolzen.

Der Siemens-Konzern konzentriert sich zunehmend auf Industriesoftware und Digitalisierung und hält in der kommenden Woche seinen Kapitalmarkttag ab. Hier erwarten sich Marktexperten Hinweise über den weiteren Umgang mit der derzeit noch voll konsolidierten Healthineers./nas/stw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 45,03 auf Tradegate (05. November 2025, 10:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,31 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 193,12 Mrd.. Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -4,72 %/+10,60 % bedeutet.



