RBC stuft Evotec auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 11,20 Euro auf "Outperform" belassen. Die finanziellen Details des Deals mit Sandoz entsprächen im Wesentlichen seiner Erwartung, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Die Resultate des dritten Quartals hätten den Markt allerdings klar enttäuscht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,85 % und einem Kurs von 6,28EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Charles Weston
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11,20
Kursziel alt: 11,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
