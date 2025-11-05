RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 11,20 Euro auf "Outperform" belassen. Die finanziellen Details des Deals mit Sandoz entsprächen im Wesentlichen seiner Erwartung, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Die Resultate des dritten Quartals hätten den Markt allerdings klar enttäuscht./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,85 % und einem Kurs von 6,28EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,20

Kursziel alt: 11,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



