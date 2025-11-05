Qualität & Transparenz bei Rindfleisch

Ottnang am Hausruck (ots) - Die GenussPabst GmbH, geführt von Patrick Franz

Pabst in der vierten Generation, verbindet traditionelles Fleischerhandwerk mit

modernen Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Regionalität und Tierwohl. Bereits seit

den frühen Tagen seines Urgroßvaters legt das Unternehmen höchsten Wert auf

Fleischqualität, die nachvollziehbar und verantwortungsvoll erzeugt wird.



Nachhaltigkeit und Herkunft: Kooperationen mit bäuerlichen Betrieben





Zentrale Partner sind bäuerliche Betriebe aus Österreich, die nach klaren

Standards in Tierhaltung und Landwirtschaft arbeiten. Die GenussPabst GmbH

(https://genusspabst.at/) selektiert ihre Partner streng, um Qualität, Herkunft

und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Kurze Transportwege und transparente

Produktionsketten spielen dabei eine wichtige Rolle - Werte, die für immer mehr

Konsumentinnen und Konsumenten entscheidend sind.



Produktvielfalt aus Österreich: Filet, Rib-Eye, Tomahawk und mehr



Die Produktpalette

(https://aufdecker.com/warum-rindfleisch-von-genusspabst-anders-schmeckt/) von

der GenussPabst GmbH umfasst Beef Cuts wie Filet, Rib-Eye und Tomahawk,

Rindfleisch "im Ganzen" sowie Feinkostprodukte und regionale Spezialitäten. Alle

Waren stammen zu 100 % aus österreichischer Landwirtschaft. Verarbeitet wird

ausschließlich Fleisch, das die internen Qualitätskontrollen besteht. Der

Grundsatz lautet: nicht mehr Fleisch, sondern besseres Fleisch.



GenussPabst GmbH expandiert mit Qualitätsfleisch nach Deutschland



Der Markteintritt der GenussPabst GmbH in den deutschen Markt ist Teil der

aktuellen Unternehmensstrategie. Ziel des Familienunternehmens (https://wirtscha

ftsmacher.com/genusspabst-wie-sich-ein-familienunternehmen-im-wettbewerb-behaupt

et/) ist es, Fleischqualität und traditionelles Handwerk aus Österreich auch in

Deutschland sichtbarer zu machen. Der Trend zu bewusstem Fleischkonsum - mit

Fokus auf Herkunft, Regionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit - bietet dafür

gute Voraussetzungen. Das wachsende Interesse deutscher Gastronomiebetriebe und

Feinkosthändler bestätigt diese Ausrichtung.



Fleischkonsum im Wandel



Der Erfolg der GenussPabst GmbH fällt in eine Zeit, in der die Debatte um

Fleischkonsum intensiver geführt wird. Während die Nachfrage nach industriell

erzeugtem Fleisch stagniert, wächst die Bedeutung von hochwertigen

Nischenprodukten. Die GenussPabst GmbH (https://genusspabst.at/) zeigt, wie

traditionelles Metzgerhandwerk in einer modernen Ernährungslandschaft bestehen

kann - mit einem klaren Bekenntnis zu Regionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit.



Mehr Informationen gibt es unter www.genusspabst.at (http://genusspabst.at/) .



