    Qualität & Transparenz bei Rindfleisch

    Ottnang am Hausruck (ots) - Die GenussPabst GmbH, geführt von Patrick Franz
    Pabst in der vierten Generation, verbindet traditionelles Fleischerhandwerk mit
    modernen Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Regionalität und Tierwohl. Bereits seit
    den frühen Tagen seines Urgroßvaters legt das Unternehmen höchsten Wert auf
    Fleischqualität, die nachvollziehbar und verantwortungsvoll erzeugt wird.

    Nachhaltigkeit und Herkunft: Kooperationen mit bäuerlichen Betrieben

    Zentrale Partner sind bäuerliche Betriebe aus Österreich, die nach klaren
    Standards in Tierhaltung und Landwirtschaft arbeiten. Die GenussPabst GmbH
    (https://genusspabst.at/) selektiert ihre Partner streng, um Qualität, Herkunft
    und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Kurze Transportwege und transparente
    Produktionsketten spielen dabei eine wichtige Rolle - Werte, die für immer mehr
    Konsumentinnen und Konsumenten entscheidend sind.

    Produktvielfalt aus Österreich: Filet, Rib-Eye, Tomahawk und mehr

    Die Produktpalette
    (https://aufdecker.com/warum-rindfleisch-von-genusspabst-anders-schmeckt/) von
    der GenussPabst GmbH umfasst Beef Cuts wie Filet, Rib-Eye und Tomahawk,
    Rindfleisch "im Ganzen" sowie Feinkostprodukte und regionale Spezialitäten. Alle
    Waren stammen zu 100 % aus österreichischer Landwirtschaft. Verarbeitet wird
    ausschließlich Fleisch, das die internen Qualitätskontrollen besteht. Der
    Grundsatz lautet: nicht mehr Fleisch, sondern besseres Fleisch.

    GenussPabst GmbH expandiert mit Qualitätsfleisch nach Deutschland

    Der Markteintritt der GenussPabst GmbH in den deutschen Markt ist Teil der
    aktuellen Unternehmensstrategie. Ziel des Familienunternehmens (https://wirtscha
    ftsmacher.com/genusspabst-wie-sich-ein-familienunternehmen-im-wettbewerb-behaupt
    et/) ist es, Fleischqualität und traditionelles Handwerk aus Österreich auch in
    Deutschland sichtbarer zu machen. Der Trend zu bewusstem Fleischkonsum - mit
    Fokus auf Herkunft, Regionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit - bietet dafür
    gute Voraussetzungen. Das wachsende Interesse deutscher Gastronomiebetriebe und
    Feinkosthändler bestätigt diese Ausrichtung.

    Fleischkonsum im Wandel

    Der Erfolg der GenussPabst GmbH fällt in eine Zeit, in der die Debatte um
    Fleischkonsum intensiver geführt wird. Während die Nachfrage nach industriell
    erzeugtem Fleisch stagniert, wächst die Bedeutung von hochwertigen
    Nischenprodukten. Die GenussPabst GmbH (https://genusspabst.at/) zeigt, wie
    traditionelles Metzgerhandwerk in einer modernen Ernährungslandschaft bestehen
    kann - mit einem klaren Bekenntnis zu Regionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit.

    Mehr Informationen gibt es unter www.genusspabst.at (http://genusspabst.at/) .

