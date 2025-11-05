GenussPabst Fleischermeister GmbH
Qualität & Transparenz bei Rindfleisch
Ottnang am Hausruck (ots) - Die GenussPabst GmbH, geführt von Patrick Franz
Pabst in der vierten Generation, verbindet traditionelles Fleischerhandwerk mit
modernen Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Regionalität und Tierwohl. Bereits seit
den frühen Tagen seines Urgroßvaters legt das Unternehmen höchsten Wert auf
Fleischqualität, die nachvollziehbar und verantwortungsvoll erzeugt wird.
Nachhaltigkeit und Herkunft: Kooperationen mit bäuerlichen Betrieben
Produktvielfalt aus Österreich: Filet, Rib-Eye, Tomahawk und mehr
Die Produktpalette
(https://aufdecker.com/warum-rindfleisch-von-genusspabst-anders-schmeckt/) von
der GenussPabst GmbH umfasst Beef Cuts wie Filet, Rib-Eye und Tomahawk,
Rindfleisch "im Ganzen" sowie Feinkostprodukte und regionale Spezialitäten. Alle
Waren stammen zu 100 % aus österreichischer Landwirtschaft. Verarbeitet wird
ausschließlich Fleisch, das die internen Qualitätskontrollen besteht. Der
Grundsatz lautet: nicht mehr Fleisch, sondern besseres Fleisch.
GenussPabst GmbH expandiert mit Qualitätsfleisch nach Deutschland
Der Markteintritt der GenussPabst GmbH in den deutschen Markt ist Teil der
aktuellen Unternehmensstrategie. Ziel des Familienunternehmens (https://wirtscha
ftsmacher.com/genusspabst-wie-sich-ein-familienunternehmen-im-wettbewerb-behaupt
et/) ist es, Fleischqualität und traditionelles Handwerk aus Österreich auch in
Deutschland sichtbarer zu machen. Der Trend zu bewusstem Fleischkonsum - mit
Fokus auf Herkunft, Regionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit - bietet dafür
gute Voraussetzungen. Das wachsende Interesse deutscher Gastronomiebetriebe und
Feinkosthändler bestätigt diese Ausrichtung.
Fleischkonsum im Wandel
Der Erfolg der GenussPabst GmbH fällt in eine Zeit, in der die Debatte um
Fleischkonsum intensiver geführt wird. Während die Nachfrage nach industriell
erzeugtem Fleisch stagniert, wächst die Bedeutung von hochwertigen
Nischenprodukten. Die GenussPabst GmbH (https://genusspabst.at/) zeigt, wie
traditionelles Metzgerhandwerk in einer modernen Ernährungslandschaft bestehen
kann - mit einem klaren Bekenntnis zu Regionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit.
Mehr Informationen gibt es unter www.genusspabst.at (http://genusspabst.at/) .
Pressekontakt:
GenussPabst Fleischermeister GmbH
Telefon: +43 650 92 57 457
E-Mail: mailto:office@genusspabst.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181348/6151707
OTS: GenussPabst Fleischermeister GmbH
