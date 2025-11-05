AKTIE IM FOKUS
Evotec sacken ab - RBC: Trostloses Quartal
- Evotec-Aktien fallen um über 10% auf 6,33 Euro.
- Hohe Fixkosten und schwache Nachfrage belasten Bilanz.
- Umsatz im Q3 unter Markterwartungen, trostloses Quartal.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen im vorbörslichen Aktienhandel sind die Aktien von Evotec am Mittwoch auf Xetra zunehmend unter Druck geraten. Im Tagestief sackten sie um mehr als 10 Prozent auf 6,33 Euro ab und fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober. Die Papiere des Biotech-Unternehmens waren mit Abstand der größte Verlierer im SDax der kleineren Börsentitel.
Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage. Diese führt zu Unterauslastung und hohen Fixkosten. Hinzu kommen Kosten im Zusammenhang mit dem Anlaufen einer Anlage der Biotech-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) in Toulouse. Daher fiel der operative Verlust in den ersten neun Monaten deutlich höher als vor einem Jahr aus.
Der Umsatz von Evotec im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 13 Prozent unterboten, merkte Analyst Charles Weston von der Bank RBC an. Die Erlöse der Sparte JEB lägen sogar um 27 Prozent unter der Markterwartung. Die schwachen Umsätze hätten sich negativ auf den Bruttogewinn und den operativen Gewinn (Ebitda) ausgewirkt, die beiden Sparten hätten die Konsensprognosen verfehlt. Der Experte resümierte ein "trostloses drittes Quartal"./bek/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,37 % und einem Kurs von 6,384 auf Tradegate (05. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +6,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +72,74 %/+41,33 % bedeutet.
Evotec bekommt Umsatzbeteiligungen von 10 Biosimilars mit einem Marktvolimen von ca. 90 Mrd.
Am 27.10. wurden die 3,5 Millionen Swaps in Aktien getauscht zu 7,46€ pro Stück.
Die Swaps hatten eine Laufzeit von einem Jahr, deswegen mussten sie jetzt handeln.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1412558/000119312525256684/xslSCHEDULE_13D_X01/primary_doc.xml
