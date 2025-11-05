Herbe Niederlage für Trump, Aktienmärkte mit Anzeichen von Panik!

Donald Trump hat bei den Wahlen in Virginia, New Jersey, Kalifornien und New York herbe Niederlagen erlitten - und die Aktienmärkte zeigen erste Anzeichen von Panik. Das aber nicht wegen Trump, sondern weil das KI-Narrativ der Wall Street schwer angekratzt ist. Nun realisiert man plötzlich, dass vor allem KI-Aktien zu teuer sind - daher fielen zunächst Palantir, gestern dann AMD noch eigentlich eher ordentlichen Zahlen (die aber eben das Bewertungs-Niveau keinesfalls rechtfertigen). Die Aktienmärkte in Asien teilweise in Panik - der Kospi in Korea wegen limit down vom Handel ausgesetzt. Der Fear und Greed-Index kurz vor Panik-Niveau, obwohl der S&P 500 nur 2% von seinem Allzeithoch entfernt ist. Wie wird Trump heute auf seine Niederlage reagieren - wie immer mit der Leugnung eindeutiger Fakten?

Hinweise aus Video:

