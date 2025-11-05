Milliardenpoker um Metsera: Gerichtsurteil bringt Pfizer in Bedrängnis

Wie Bloomberg News berichtet, muss Pfizer nun innerhalb von zwei Tagen ein verbessertes Angebot vorlegen. Andernfalls darf Metsera die bestehende Vereinbarung mit Pfizer auflösen. Das Urteil verschärft den ohnehin intensiven Bieterwettstreit um das junge US-Unternehmen.

Der Pharmakonzern Pfizer hat vor Gericht eine empfindliche Niederlage erlitten. Ein Richter des Delaware Court of Chancery wies den Antrag ab, das Übernahmeangebot von Novo Nordisk für das Adipositas-Start-up Metsera zu stoppen . Pfizer hatte zuvor bereits einen Fusionsvertrag mit Metsera unterzeichnet und wollte das überraschend höhere Angebot des dänischen Rivalen aushebeln.

Novo Nordisk liegt klar vorn

Pfizer hatte sein Angebot zuletzt auf rund 8,1 Milliarden US-Dollar erhöht, doch Novo Nordisk übertraf dies deutlich. Der dänische Konzern, bekannt für seine Blockbuster-Medikamente Wegovy und Ozempic, bewertet Metsera mit bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Preis von bis zu 86,20 US-Dollar je Aktie – inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen bei Erreichen klinischer und regulatorischer Meilensteine.

Pfizer bietet lediglich bis zu 70,00 US-Dollar je Aktie. "Der Vorstand von Metsera hat nach Rücksprache mit Beratern das überarbeitete Angebot von Novo Nordisk als überlegen eingestuft", teilte das Unternehmen mit.

Metsera-Aktie schießt in die Höhe

Die Börse reagierte prompt: Die Metsera-Aktie schloss am Dienstag mit einem Plus von 20,5 Prozent und stieg vorbörslich um weitere 2,49 Prozent auf 75 US-Dollar (Stand 10:37 Uhr MEZ).

Das Start-up beschäftigt 81 Mitarbeitende und entwickelt mehrere Medikamente gegen Adipositas, die sich in frühen bis mittleren klinischen Phasen befinden. Analysten warnen jedoch, Pfizer und Novo Nordisk könnten in ihrem Wettstreit zu viel bezahlen.

Während Novo Nordisk auf Expansionskurs bleibt, hat das Unternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt. Die Anleger reagierten verunsichert.

Pfizer hingegen überraschte im dritten Quartal positiv. Der US-Konzern übertraf die die Erwartungen der Wall Street.

Showdown in zwei Tagen

Nach dem Gerichtsurteil steht Pfizer nun unter massivem Druck. Sollte das Unternehmen nicht schnell ein weiteres Gegenangebot präsentieren, droht der milliardenschwere Deal endgültig an Novo Nordisk zu gehen. Der Kampf um Metsera ist damit zu einem Symbol für den globalen Wettlauf um die Zukunft der Adipositas-Therapien geworden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion