    Wolters Kluwer hält Kurs auf Jahresziele - Aktie erholt sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzsteigerung von 5% in 9 Monaten erzielt.
    • Operativer Gewinn wuchs währungsbereinigt um 15%.
    • Nancy McKinstry geht in Ruhestand, Nachfolgerin steht fest.
    ALPHEN (dpa-AFX) - Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs. Der Umsatz stieg der ersten neun Monate im Jahresvergleich um fünf Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei sieben Prozent. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn wuchs währungsbereinigt um 15 Prozent. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen.

    Kurz nach Handelsbeginn gewann die Wolters-Kluwer-Aktie knapp drei Prozent auf 110,15 Euro und war damit Spitzenreiter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Zuletzt legte das Papier um rund 2,9 Prozent zu. Allerdings hat das Papier im bisherigen Jahresverlauf eine Berg- und Talfahrt hingelegt: Von rund 160 Euro ging es bis Februar auf über 180 Euro nach oben - und anschließend bis auf gut 100 Euro abwärts. Auch jetzt steht im Vergleich zum Jahreswechsel noch ein Kursverlust von mehr als 30 Prozent zu Buche.

    Die scheidende Unternehmenschefin Nancy McKinstry verwies auf die Geschäftsentwicklung in den Sommermonaten. So habe sich die Dynamik im dritten Quartal in den Bereichen Gesundheit, Steuern und Rechnungswesen sowie Unternehmensleistung und ESG beschleunigt.

    McKinstry geht Anfang kommenden Jahres in den Ruhestand. Nachfolgerin soll Stacey Caywood werden, die bisher für das Wolters-Geschäft mit dem Gesundheitssektor verantwortlich ist.

    Für das laufende Jahr rechnet McKinstry weiterhin mit einer bereinigten operativen Marge zwischen 27,1 und 27,5 Prozent, was mindestens dem Niveau von 2024 entspricht. Absolute Zahlen zu Umsatz und Gewinn nannte das Unternehmen nicht./stw/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 5.617 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 25,62 Mrd..

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,69 %/+27,45 % bedeutet.




