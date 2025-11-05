Werbebranche erwartet KI-Anwendungen mit Reklame

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet Registered (C)
    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Anwendungen könnten bald werbegetrieben sein.
    • OpenAI plant möglicherweise werbefinanziertes ChatGPT.
    • Werbebranche muss sich auf KI-Änderungen vorbereiten.
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Populäre Anwendungen Künstlicher Intelligenz werden nach Einschätzung der Werbebranche künftig auch mit Reklame angeboten. So sei es möglich, dass etwa der KI-Riese OpenAI bei seinem Flaggschiff ChatGPT eine werbegetriebene Version veröffentliche, sagte die Vorsitzende der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), Maike Abel, in einem Interview mit dem "Münchner Merkur" von Ippen.Media.

    Abel sagte, sie glaube, dass es bis zu diesem Punkt "nicht lange dauern wird". Dann werde OpenAI "sicherlich unter anderem bei den Mitgliedsunternehmen der OWM anklopfen", sagte Abel. Die Verbandsvorsitzende ist auch Digital & Corporate Marketing Director der Nestlé AG in Deutschland.

    Sichtbarkeit in KI-Anwendungen

    Auf die Werbebranche würden angesichts der Entwicklungen auf dem Feld der KI gravierende Veränderungen zukommen. "Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt schon überlegen, wie wir neue Wege finden, von der KI gefunden zu werden, wenn Menschen nicht mehr über Google suchen, sondern über KI-Systeme wie Perplexity oder Co-Pilot", sagte Abel.

    OWM vertritt 110 werbungtreibende Unternehmen in Deutschland. Die Organisation repräsentiert nach eigenen Angaben Werbeinvestitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro./chd/DP/stk

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
