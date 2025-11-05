Continentale geht bei Chancengleichheit mit sehr gutem Beispiel voran und erhält erneut Arbeitgeber-Auszeichnung (FOTO)

Dortmund/Köln/Mannheim/München (ots) - Der unabhängige Verein Total E-Quality

zeichnete die Continentale zum vierten Mal in Folge mit dem Prädikat für

Gleichstellung von Frauen und Männern aus. Zum Versicherungsverbund gehören die

Continentale- sowie die EUROPA-Unternehmen und die Mannheimer. Das Total

E-Quality-Prädikat gilt für drei Jahre. Eine weitere Auszeichnung erhielt die

Continentale bei einer bundesweiten Umfrage zu Deutschlands bestem Arbeitgeber

2025. Die Untersuchung bescheinigt der Continentale eine hohe Attraktivität als

Arbeitgeber.



Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung





"Gleichstellung ist ein fundamentaler Wert in unserer Unternehmenspolitik. Auch

unsere Qualifizierungsangebote spielen dabei eine große Rolle", betont Alf N.

Schlegel, Vorstand Personal. "Unser Verbund zeichnet sich durch Respekt,

Wertschätzung und individuelle Förderung aus. Die Jury sieht das genauso - das

bestätigt unsere Ausrichtung."



So fördert der Versicherer Talente



Chancengleichheit ist ein zentraler Bestandteil der Personalstrategie des

Continentale Versicherungsverbunds. Sie ist in Leitbildern wie dem

Verhaltenskodex, dem unternehmensweiten Selbstverständnis sowie im

Compliance-Management-System (CMS) fest verankert und strukturell abgesichert.

Eine verpflichtende Potenzialanalyse bei der Auswahl von Führungskräften, faire

Entgeltregelungen und neu entwickelte Nachwuchsförderungsprogramme unterstützen

eine faire und chancengerechte Personalentwicklung, die allen Mitarbeitenden

unabhängig von Funktion oder persönlichem Hintergrund offensteht.



Breites Angebot zur Weiterentwicklung



Mit einem breit aufgestellten Personalentwicklungsangebot unterstützt der

Continentale Versicherungsverbund darüber hinaus die individuelle Entwicklung

seiner Mitarbeitenden.



Ein spezieller Orientierungsworkshop hilft ihnen dabei, ihre persönliche

Motivation für Führungsaufgaben realistisch einzuschätzen. Eine individuelle

Analyse unterstützt anschließend dabei, Führungspotenzial zu identifizieren und

zu fördern. "Wir verankern Chancengleichheit nicht nur strukturell, sondern auch

kulturell. Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung bilden die

Grundlage einer Arbeitsumgebung, in der Vielfalt als Stärke verstanden und

gelebt wird", so Vânia de Souza Kloppenburg, Leiterin Personalqualifizierung im

Versicherungsverbund.



Hohe Attraktivität als Arbeitgeber



All diese Faktoren spielten auch bei der Suche nach Deutschlands bestem

Arbeitgeber eine Rolle. Die Untersuchung führte die Rating- und Rankingagentur

ServiceValue in Zusammenarbeit mit "Die Welt" durch. Sie attestierte der

Continentale eine hohe Attraktivität.



Online-Stellenbörse



Aktuell beschäftigt der Continentale Versicherungsverbund rund 4.300

Mitarbeitende. 53 Prozent der Stellen sind mit Frauen besetzt. Allen

Angestellten ermöglichen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice sowie der Verzicht

auf Kern- und Mindestarbeitszeiten einen sehr guten Ausgleich zwischen Beruf und

Privatleben. Aktuelle Stellenangebote finden Interessierte auf

https://www.continentale.de/karriere-stellenboerse .



Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit



Im Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner

zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und

gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung

ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das

mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die

Direktversicherer EUROPA-Versicherungen.



Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf

Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden,

Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es,

seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind

aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de .



Pressekontakt:



Roya Omid-Fard

Leiterin Markenkommunikation und Presse

Tel.: 0231/919-1208

mailto:presse@continentale.de

http://www.continentale.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/6151724

OTS: Continentale Versicherung







