Continentale geht bei Chancengleichheit mit sehr gutem Beispiel voran und erhält erneut Arbeitgeber-Auszeichnung (FOTO)

    Dortmund/Köln/Mannheim/München (ots) - Der unabhängige Verein Total E-Quality
    zeichnete die Continentale zum vierten Mal in Folge mit dem Prädikat für
    Gleichstellung von Frauen und Männern aus. Zum Versicherungsverbund gehören die
    Continentale- sowie die EUROPA-Unternehmen und die Mannheimer. Das Total
    E-Quality-Prädikat gilt für drei Jahre. Eine weitere Auszeichnung erhielt die
    Continentale bei einer bundesweiten Umfrage zu Deutschlands bestem Arbeitgeber
    2025. Die Untersuchung bescheinigt der Continentale eine hohe Attraktivität als
    Arbeitgeber.

    Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung

    "Gleichstellung ist ein fundamentaler Wert in unserer Unternehmenspolitik. Auch
    unsere Qualifizierungsangebote spielen dabei eine große Rolle", betont Alf N.
    Schlegel, Vorstand Personal. "Unser Verbund zeichnet sich durch Respekt,
    Wertschätzung und individuelle Förderung aus. Die Jury sieht das genauso - das
    bestätigt unsere Ausrichtung."

    So fördert der Versicherer Talente

    Chancengleichheit ist ein zentraler Bestandteil der Personalstrategie des
    Continentale Versicherungsverbunds. Sie ist in Leitbildern wie dem
    Verhaltenskodex, dem unternehmensweiten Selbstverständnis sowie im
    Compliance-Management-System (CMS) fest verankert und strukturell abgesichert.
    Eine verpflichtende Potenzialanalyse bei der Auswahl von Führungskräften, faire
    Entgeltregelungen und neu entwickelte Nachwuchsförderungsprogramme unterstützen
    eine faire und chancengerechte Personalentwicklung, die allen Mitarbeitenden
    unabhängig von Funktion oder persönlichem Hintergrund offensteht.

    Breites Angebot zur Weiterentwicklung

    Mit einem breit aufgestellten Personalentwicklungsangebot unterstützt der
    Continentale Versicherungsverbund darüber hinaus die individuelle Entwicklung
    seiner Mitarbeitenden.

    Ein spezieller Orientierungsworkshop hilft ihnen dabei, ihre persönliche
    Motivation für Führungsaufgaben realistisch einzuschätzen. Eine individuelle
    Analyse unterstützt anschließend dabei, Führungspotenzial zu identifizieren und
    zu fördern. "Wir verankern Chancengleichheit nicht nur strukturell, sondern auch
    kulturell. Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung bilden die
    Grundlage einer Arbeitsumgebung, in der Vielfalt als Stärke verstanden und
    gelebt wird", so Vânia de Souza Kloppenburg, Leiterin Personalqualifizierung im
    Versicherungsverbund.

    Hohe Attraktivität als Arbeitgeber

    All diese Faktoren spielten auch bei der Suche nach Deutschlands bestem
    Arbeitgeber eine Rolle. Die Untersuchung führte die Rating- und Rankingagentur
    ServiceValue in Zusammenarbeit mit "Die Welt" durch. Sie attestierte der
    Continentale eine hohe Attraktivität.

    Online-Stellenbörse

    Aktuell beschäftigt der Continentale Versicherungsverbund rund 4.300
    Mitarbeitende. 53 Prozent der Stellen sind mit Frauen besetzt. Allen
    Angestellten ermöglichen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice sowie der Verzicht
    auf Kern- und Mindestarbeitszeiten einen sehr guten Ausgleich zwischen Beruf und
    Privatleben. Aktuelle Stellenangebote finden Interessierte auf
    https://www.continentale.de/karriere-stellenboerse .

    Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

    Im Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner
    zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und
    gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung
    ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das
    mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die
    Direktversicherer EUROPA-Versicherungen.

    Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf
    Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden,
    Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es,
    seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind
    aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe.

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de .

