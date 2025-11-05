Continentale geht bei Chancengleichheit mit sehr gutem Beispiel voran und erhält erneut Arbeitgeber-Auszeichnung (FOTO)
Dortmund/Köln/Mannheim/München (ots) - Der unabhängige Verein Total E-Quality
zeichnete die Continentale zum vierten Mal in Folge mit dem Prädikat für
Gleichstellung von Frauen und Männern aus. Zum Versicherungsverbund gehören die
Continentale- sowie die EUROPA-Unternehmen und die Mannheimer. Das Total
E-Quality-Prädikat gilt für drei Jahre. Eine weitere Auszeichnung erhielt die
Continentale bei einer bundesweiten Umfrage zu Deutschlands bestem Arbeitgeber
2025. Die Untersuchung bescheinigt der Continentale eine hohe Attraktivität als
Arbeitgeber.
Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung
Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung
"Gleichstellung ist ein fundamentaler Wert in unserer Unternehmenspolitik. Auch
unsere Qualifizierungsangebote spielen dabei eine große Rolle", betont Alf N.
Schlegel, Vorstand Personal. "Unser Verbund zeichnet sich durch Respekt,
Wertschätzung und individuelle Förderung aus. Die Jury sieht das genauso - das
bestätigt unsere Ausrichtung."
So fördert der Versicherer Talente
Chancengleichheit ist ein zentraler Bestandteil der Personalstrategie des
Continentale Versicherungsverbunds. Sie ist in Leitbildern wie dem
Verhaltenskodex, dem unternehmensweiten Selbstverständnis sowie im
Compliance-Management-System (CMS) fest verankert und strukturell abgesichert.
Eine verpflichtende Potenzialanalyse bei der Auswahl von Führungskräften, faire
Entgeltregelungen und neu entwickelte Nachwuchsförderungsprogramme unterstützen
eine faire und chancengerechte Personalentwicklung, die allen Mitarbeitenden
unabhängig von Funktion oder persönlichem Hintergrund offensteht.
Breites Angebot zur Weiterentwicklung
Mit einem breit aufgestellten Personalentwicklungsangebot unterstützt der
Continentale Versicherungsverbund darüber hinaus die individuelle Entwicklung
seiner Mitarbeitenden.
Ein spezieller Orientierungsworkshop hilft ihnen dabei, ihre persönliche
Motivation für Führungsaufgaben realistisch einzuschätzen. Eine individuelle
Analyse unterstützt anschließend dabei, Führungspotenzial zu identifizieren und
zu fördern. "Wir verankern Chancengleichheit nicht nur strukturell, sondern auch
kulturell. Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung bilden die
Grundlage einer Arbeitsumgebung, in der Vielfalt als Stärke verstanden und
gelebt wird", so Vânia de Souza Kloppenburg, Leiterin Personalqualifizierung im
Versicherungsverbund.
Hohe Attraktivität als Arbeitgeber
All diese Faktoren spielten auch bei der Suche nach Deutschlands bestem
Arbeitgeber eine Rolle. Die Untersuchung führte die Rating- und Rankingagentur
ServiceValue in Zusammenarbeit mit "Die Welt" durch. Sie attestierte der
Continentale eine hohe Attraktivität.
Online-Stellenbörse
Aktuell beschäftigt der Continentale Versicherungsverbund rund 4.300
Mitarbeitende. 53 Prozent der Stellen sind mit Frauen besetzt. Allen
Angestellten ermöglichen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice sowie der Verzicht
auf Kern- und Mindestarbeitszeiten einen sehr guten Ausgleich zwischen Beruf und
Privatleben. Aktuelle Stellenangebote finden Interessierte auf
https://www.continentale.de/karriere-stellenboerse .
Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit
Im Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner
zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und
gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung
ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das
mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die
Direktversicherer EUROPA-Versicherungen.
Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden,
Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es,
seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind
aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de .
Pressekontakt:
Roya Omid-Fard
Leiterin Markenkommunikation und Presse
Tel.: 0231/919-1208
mailto:presse@continentale.de
http://www.continentale.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/6151724
OTS: Continentale Versicherung
