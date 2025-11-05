WARBURG RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Mieteinnahmen des Immobilienkonzerns seien solide gewesen, schrieb Simon Stippig am Mittwoch. Insgesamt sieht er attraktives Wachstum bei aktuell günstiger Aktienbewertung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 25,32EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
