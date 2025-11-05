Turbulenter Handel für Evotec: Millionen-Deal kann Verluste nicht aufwiegen

Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten um 7,1 Prozent auf 535 Millionen Euro zurück. Während das Geschäft im Bereich Discovery & Preclinical Development um über 12 Prozent schrumpfte, legte die Biologics-Sparte immerhin um 11 Prozent zu. Dennoch lagen die Erlöse der Sparte laut RBC-Analyst Charles Weston satte 27 Prozent unter den Erwartungen des Marktes. Der bereinigte operative Verlust (EBITDA) stieg auf 17 Millionen Euro – fast dreimal so viel wie im Vorjahr.

Auslöser für den Kursrutsch waren enttäuschende Quartalszahlen und ein operativer Verlust, der sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgeweitet hat. Hauptgrund bleibt die anhaltend schwache Nachfrage im Pharmadienstleistungsgeschäft. Diese führt zu einer Unterauslastung der Kapazitäten – bei gleichzeitig hohen Fixkosten.

Gleichzeitig nimmt der geplante Verkauf der Biotech-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) an den Schweizer Generikariesen Sandoz Gestalt an – und sichert den Hamburgern einen potenziellen Gesamterlös von mehr als 650 Millionen US-Dollar. Der Deal übertrifft damit die bisherigen Erwartungen deutlich.

Evotec erhält zunächst rund 350 Millionen Dollar in bar für die Produktionsanlage im französischen Toulouse und die dazugehörige Lizenz zur Herstellung von Biologika. Doch damit nicht genug: Durch zusätzliche Lizenzgebühren sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen kann das Gesamtvolumen der Transaktion auf über 650 Millionen US-Dollar anwachsen. Zudem winken zukünftige Umsatzbeteiligungen an bis zu zehn Biosimilar-Produkten, die sich an einem Milliardenmarkt orientieren – der Umsatz der Originalpräparate liegt bei über 90 Milliarden US-Dollar.

Nach der vorbörslichen Kurseuphorie, die der Mega-Deal ausgelöst hatte, lösten sich die Gewinne zum Handelsstart am Mittwoch schnell wieder auf und die Aktie rutscht am Vormittag bis zu 12 Prozent ins Minus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





