    Starke Partnerschaft für den digitalen Landtechnik-Markt

    Hannover (ots) - Truck1, der internationale Online-Marktplatz für Nutz- und
    Agrarfahrzeuge, intensiviert sein Engagement für die Landwirtschaft und
    verkündet die Offizielle Medienpartnerschaft mit der Agritechnica 2025 in
    Hannover. Vom 9. bis 15. November 2025 wird die Agritechnica zum globalen
    Zentrum für Landwirte, Händler und Hersteller, wobei Truck1 die digitale
    Verlängerung der Messe sicherstellt.

    Die Agritechnica: Globales Forum für "Touch Smart Efficiency"

    Die Agritechnica, veranstaltet von der DLG (Deutsche
    Landwirtschafts-Gesellschaft), ist die Weltleitmesse für Landtechnik. Sie
    erwartet über 2.700 Aussteller aus mehr als 50 Ländern und ist traditionell der
    Ort, an dem globale Marktführer ihre wegweisenden Innovationen präsentieren -
    von autonomer Feldbearbeitung bis hin zu hochentwickelten Erntemaschinen.

    Das diesjährige Leitthema "Touch Smart Efficiency" beleuchtet die entscheidende
    Rolle intelligenter, vernetzter Technologien für die Steigerung der
    Produktivität und Nachhaltigkeit in der Pflanzenproduktion. Die Messe dient als
    unverzichtbares Fachforum, um sich über die neuesten Entwicklungen und die
    Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft zu informieren.

    Truck1 als Offizieller Medienpartner: Brücke zwischen Halle und Online-Katalog

    Um die weltweite Reichweite und den Wissenstransfer der Messe zu maximieren,
    fungiert Truck1 (https://www.alle-lkw.de/) in diesem Jahr als Offizieller
    Medienpartner. Truck1 stellt die entscheidende digitale Brücke zwischen den
    physischen Hallen in Hannover und dem internationalen Fachpublikum dar,
    insbesondere den Endanwendern und Händlern, die den globalen Maschinenmarkt
    aktiv gestalten.

    Die Rolle von Truck1 geht dabei über die klassische Berichterstattung hinaus.
    Als einer der führenden Online-Kataloge für Landmaschinen
    (https://www.alle-lkw.de/landmaschinen) in Europa bietet Truck1 den Händlern
    einen unmittelbaren und zielgerichteten Kanal zur internationalen Käuferschaft.

    Aktuell inserieren über 1.600 Händler von Landmaschinen und Landtechnikgeräten
    aus Deutschland und Europa ihre Anzeigen auf Truck1, um mehr Kunden zu gewinnen.
    Die mehrsprachige Plattform verbindet Händler und Endkunden aus über 80 Ländern
    und ermöglicht einen transparenten und effizienten Handelsprozess.

    Pressekontakt:

    Anton Vasilevsky
    CEO von Truck1
    mailto:info@truck1.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175916/6151728
    OTS: AMARON FZCO




