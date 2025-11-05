JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Abschwächung im dritten Quartal dürfte das zweite Halbjahr das erste wachstumsseitig abhängen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch. Die Ziele für 2026 lägen im Rahmen seiner Erwartungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 25,25EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,50
Kursziel alt: 31,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
