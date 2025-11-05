    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Umsatz und Gewinn des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Jahresziele seien an das untere Ende der Spanne konkretisiert worden. Für den Umsatzkonsens sieht Leuchten leichten Korrekturbedarf./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 42,93EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 290
    Kursziel alt: 290
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


