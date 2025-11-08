Diese langweillige Old-Economy-Aktie stieg in 30 Jahren um fast +30.000%!

Old Dominion Freight Line (ODFL) ist eine der großen Erfolgsgeschichten an der Wall Street: Aus einem Kurs von 0,48 US-Dollar im November 1995 wurde bis zum 4. November 2025 ein beeindruckender Stand von 141,36 US-Dollar. Das entspricht einer Wertsteigerung von mehr als 29.300 Prozent, Dividenden nicht eingerechnet.

Das US-Unternehmen mit Sitz in Thomasville, North Carolina, ist auf Lkw-Transportdienstleistungen innerhalb der Vereinigten Staaten spezialisiert. Anders als internationale Wettbewerber wie FedEx, DHL oder UPS konzentriert sich Old Dominion vollständig auf den heimischen Markt – eine Strategie, die in den Boomjahren nach der Pandemie glänzend aufging, nun aber ihre Schattenseiten zeigt.

Denn die Binnenkonjunktur der USA kühlt ab, was den Frachtverkehr empfindlich trifft. Unternehmen transportieren weniger Güter, Lagerbestände bleiben länger liegen und Preiserhöhungen lassen sich kaum noch durchsetzen. Zwar spricht niemand von einem Crash – die Aktie hat keinen plötzlichen Einbruch erlebt –, doch der Abwärtstrend hält seit Monaten an.

Trotz der jüngsten Schwäche bleibt Old Dominion ein Gewinner der Börsengeschichte. Die Bilanz ist solide, die Gewinnmargen liegen weiterhin über dem Branchendurchschnitt und das Management gilt als konservativ und aktionärsfreundlich. Dividenden werden regelmäßig gezahlt und schrittweise erhöht, was die Ertragskraft des Unternehmens auch in schwächeren Marktphasen belegt.

An der Wall Street ist die Stimmung derzeit jedoch verhalten optimistisch. Laut Daten von S&P Global Market Intelligence beobachten 25 Analysten die Aktie: Neun empfehlen den Kauf, 14 raten zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 156,95 US-Dollar, was rund 11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Ob die Aktie bald wieder Fahrt aufnimmt, hängt vor allem von der Erholung des US-Frachtmarkts ab. Sollten die Transportvolumina wieder anziehen, dürfte Old Dominion schnell zu alter Stärke zurückfinden. Für Langfristanleger bleibt die Aktie ein Symbol für amerikanischen Unternehmergeist und ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie aus 48 Cent in 30 Jahren ein Vermögen entstehen kann. Doch vergangene Renditen sind natürlch kein Garant für zukünftige Entwicklungen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



