ANALYSE-FLASH
UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro
- UBS belässt Fresenius auf "Buy" mit 57 Euro Ziel.
- Fresenius übertrifft erneut die Erwartungen deutlich.
- KGV von 12 bietet attraktives Investitionspotenzial.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten erneut die Erwartungen getoppt und die Ziele höher gesteckt, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Und all das gebe es für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 12./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 48,01 auf Tradegate (05. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,20 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +1,45 %/+18,01 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 57 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
nur zur Information
Der bisherige Erfolg gibt ihm dabei Recht und der Kursverlauf der jüngeren Zeit unterstreicht das.
Auch die Finanzierungsstruktur wird überarbeitet:
Fresenius nimmt mit FMC-Platzierung und Anleihe 1,1 Mrd Euro…