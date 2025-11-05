UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 48,01 auf Tradegate (05. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,20 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +1,45 %/+18,01 % bedeutet.