    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Fresenius auf "Buy" mit 57 Euro Ziel.
    • Fresenius übertrifft erneut die Erwartungen deutlich.
    • KGV von 12 bietet attraktives Investitionspotenzial.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten erneut die Erwartungen getoppt und die Ziele höher gesteckt, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Und all das gebe es für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 12./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 48,01 auf Tradegate (05. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,20 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +1,45 %/+18,01 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 57 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
