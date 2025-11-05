DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 500 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener nähmen Fahrt auf, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Die positive Kursreaktion zeuge von Erleichterung nach dem Kapitalmarkttag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 352,3EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
