DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarespezialist "baue" weiter Dynamik auf, schrieb Nicolas Herms in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das dritte Quartal sei solide gewesen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 99,35EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



