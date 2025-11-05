DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarespezialist "baue" weiter Dynamik auf, schrieb Nicolas Herms in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das dritte Quartal sei solide gewesen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 99,35EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolas Herms
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
