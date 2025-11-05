DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 4,70 auf 5 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den finalen Quartalszahlen. Auch die Signale für das vierte Quartal seien solide./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 6,83EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 4,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
