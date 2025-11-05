DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei "konstruktiv optimistisch" gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Finanzchef Thomas Toepfer./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 210,4EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 228
Kursziel alt: 228
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
