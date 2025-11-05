DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei "konstruktiv optimistisch" gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Finanzchef Thomas Toepfer./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 210,4EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 228

Kursziel alt: 228

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

