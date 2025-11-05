    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Die Trends beim Spezialchemiekonzerns seien aktuell schwächer als gedacht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Sie sieht immense Ergebnisrisiken für 2026./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 14,15EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: Evonik
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


