Aixtron vor Trendwendeabschluss

Nach einem ausgeprägten Topping-Muster um 37,50 Euro gegen Ende 2023 gerät Aixtron merklich unter Druck und musste in den folgenden Monaten bis auf 8,45 Euro bis Anfang April dieses Jahres zurücksetzen. An den Verlaufstiefs aus 2019/2020 gelang es schließlich einen ersten markanten Gegenkonter auf 16,63 Euro zu vollziehen. Dieses Niveau erreichte Aixtron im Sommer dieses Jahres und schwankte im Anschluss grob seitwärts. Hierbei kristallisiert sich nun zunehmend eine große inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie, verlaufend an den aktuellen Jahreshochs, heraus. Genau dieses Widerstandsniveau attackiert das Wertpapier in dieser Woche und könnte bei einem Durchbruch ein neuerliches und längerfristiges Kaufsignal etablieren.

Ein verwertbarer Wochenschlusskurs oberhalb von 16,63 Euro könnte die nächste Aufwärtsphase bei Aixtron ins Rollen bringen und würde für die nächsten Tage und Wochen Kurspotenzial bis auf 21,93 Euro eröffnen, darüber wäre im Anschluss eine finale Kaufwelle bis auf 24,54 Euro zu erwarten und sich dementsprechend für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Hierzu muss aber zwingend die inverse SKS-Formation durch ein klares Signal aufgelöst werden. Anderenfalls würde der Aktie kurzzeitiges Korrekturpotenzial bis auf 15,18 und darunter in den Bereich von 14,23 Euro drohen. Ins bärische Lager würde das Papier dagegen erst unter dem Niveau der rechten Schulter von 11,65 Euro wechseln, dies würde aber die Wahrscheinlichkeit auf neuerliche Rücksetzer zurück in den Bereich der Jahrestiefs um 8,45 Euro sichtlich erhöhen.

Aixtron SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 16,63 Euro würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Trendwechsel mit einem Ziel bei 24,54 Euro bei Auxtron sichtlich erhöhen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM6WZB könnten Anleger anschließend von einer Rendite von 299 Prozent profitieren, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 10,50 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 15,10 Euro noch nicht überschreiten, im Schein würde sich orientierungshalber hieraus ein Stopp-Kurs von 1,06 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte bei diesem Long-Setup jedoch gut einige Wochen bis Monate betragen, ehe die Aktie endgültig in ihr anvisiertes Ziel einläuft.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM6WZB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,59 - 2,63 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 14,25 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 14,25 Euro akt. Kurs Basiswert: 16,63 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 24,54 Euro Hebel: 6,3 Kurschance: + 299 Prozent Börse Frankfurt

