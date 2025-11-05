    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    Qiagen unter Druck - RBC rechnet mit schwachem Schlussquartal

    • Vorsichtiger Ausblick drückt Qiagen-Aktie um 4,3%
    • Schwaches Wachstum im Q4 nur 2% statt 5% erwartet
    • Kurs fiel unter 200-Tage-Linie, Anleger verunsichert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende vierte Quartal hat die jüngste Kursschwäche der Qiagen -Aktie am Mittwoch verstärkt. Als zweitschwächster Titel im Dax hinter Siemens Healthineers fielen Qiagen um 4,3 Prozent. Das Tagestief von gut 38 Euro bedeutete den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober.

    Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist hatte am Vorabend die Bilanz zum dritten Quartal veröffentlicht. Analyst Tycho Peterson von der Bank Jefferies attestierte dem Unternehmen zwar eine solide Entwicklung mit Umsätzen und Ergebnissen über den Erwartungen; er wies allerdings darauf hin, dass Qiagen an den Zielen für das Gesamtjahr festgehalten habe. Das wiederum impliziere nun ein schwächeres Schlussquartal 2025.

    So dürfte das Wachstum im Kerngeschäft im vierten Quartal nur noch 2 Prozent betragen, er habe hingegen mit 5 Prozent gerechnet, so Peterson. Seit Jahresbeginn würde sich das Wachstum somit erheblich abschwächen. Grund hierfür seien makroökonomische Herausforderungen inklusive des Shutdowns der US-Regierung.

    Anleger hatten sich im Vorfeld der Quartalszahlen zurückgehalten. In den vergangenen sieben Handelstagen war der Qiagen-Kurs um 6,5 Prozent gefallen. Am Vortag hatte sich die Aktie nach zwischenzeitlichen Verlusten am Ende noch knapp über der 200-Tage-Linie gehalten, die als wichtiger längerfristiger Trendindikator gilt. Am Mittwoch ist die Aktie deutlich unter diese Linie gefallen./bek/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 23.794 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 51,54 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von +9,17 %/+39,74 % bedeutet.




