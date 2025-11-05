Wie viel Mensch braucht KI? Jetzt reinhören!

Nürnberg (ots) - In der aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren

Christian Pfeiffer, CEO von Sopra Financial Technology, und Jürgen Schmitt von

der Deutschen Bank über Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz (KI) in

der Finanzbranche. Unter dem Motto "Wer KI einführt, muss Ethik mitdenken" wird

schnell klar: Zwischen dem Vertrauen in Algorithmen und der Verantwortung des

Menschen verläuft eine feine Linie - und genau dort liegt das Spannungsfeld, das

die beiden Finanz-Insider ausloten.



Künstliche Intelligenz verändert die Finanzwelt - doch wer trägt Verantwortung,

wenn Algorithmen Entscheidungen treffen? In der elften Folge der Podcast-Reihe

"Tech & Tacheles" diskutieren Christian Pfeiffer und Jürgen Schmitt über Ethik,

Vertrauen und die Grenzen des technologischen Fortschritts. Dabei begegnen sich

beide mit unterschiedlichen Perspektiven, aber einem gemeinsamen Ziel: Klarheit

schaffen in einer zunehmend komplexen Welt.





