    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Neue Folge von Tech & Tacheles

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie viel Mensch braucht KI? Jetzt reinhören!

    Nürnberg (ots) - In der aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren
    Christian Pfeiffer, CEO von Sopra Financial Technology, und Jürgen Schmitt von
    der Deutschen Bank über Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz (KI) in
    der Finanzbranche. Unter dem Motto "Wer KI einführt, muss Ethik mitdenken" wird
    schnell klar: Zwischen dem Vertrauen in Algorithmen und der Verantwortung des
    Menschen verläuft eine feine Linie - und genau dort liegt das Spannungsfeld, das
    die beiden Finanz-Insider ausloten.

    Künstliche Intelligenz verändert die Finanzwelt - doch wer trägt Verantwortung,
    wenn Algorithmen Entscheidungen treffen? In der elften Folge der Podcast-Reihe
    "Tech & Tacheles" diskutieren Christian Pfeiffer und Jürgen Schmitt über Ethik,
    Vertrauen und die Grenzen des technologischen Fortschritts. Dabei begegnen sich
    beide mit unterschiedlichen Perspektiven, aber einem gemeinsamen Ziel: Klarheit
    schaffen in einer zunehmend komplexen Welt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    29,38€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33,19€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Erfahrung versus Simulation

    "KI ersetzt keine menschliche Erfahrung, sie simuliert sie nur", sagt Jürgen
    Schmitt und positioniert sich damit klar für einen Ansatz, der den Menschen ins
    Zentrum rückt. Christian Pfeiffer hält dagegen: "In der KI kann die Simulation
    nach und nach sogar über der von Menschen gemachten Erfahrung stehen." Je
    effizienter Künstliche Intelligenz lerne, so Pfeiffer, desto mehr stelle sie die
    Rolle menschlicher Erfahrung infrage.

    Schmitt bleibt bei seiner Linie und verweist auf die überragende Bedeutung der
    Verantwortung, gerade in der Finanzbranche: "Am Ende bleibt die Verantwortung
    beim Menschen. Den letzten Knopf drückt nicht die KI für dich." Beide sind sich
    darin einig, dass ethisches Bewusstsein beim Einsatz von KI zwingend dazugehört,
    die Einsatzmöglichkeiten der Technologie aber je nach Anspruch und Risikoneigung
    der Nutzer stark variieren können.

    Human in the Loop - warum der Mensch unverzichtbar bleibt

    Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist die Transparenz. "Wenn ich KI
    einsetze, muss ich nachvollziehen können, was im Hintergrund passiert", sagt
    Schmitt. "Ohne Audit kannst du KI gar nicht implementieren." Pfeiffer stimmt zu,
    zumindest für den Finanzsektor. Hier gelte: "Blackbox geht nicht. Wir müssen
    erklären können, warum eine Entscheidung so und nicht anders getroffen wurde."
    Für andere Branchen sieht er das entspannter: "In der Medizin zum Beispiel
    akzeptieren wir auch Medikamente, deren genaue Wirkweise nicht vollständig
    verstanden ist. Aber im Finanzwesen ist das unmöglich - da müssen wir jedes
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Folge von Tech & Tacheles Wie viel Mensch braucht KI? Jetzt reinhören! In der aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Christian Pfeiffer, CEO von Sopra Financial Technology, und Jürgen Schmitt von der Deutschen Bank über Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanzbranche. Unter dem Motto …