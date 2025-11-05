Neue Folge von Tech & Tacheles
Wie viel Mensch braucht KI? Jetzt reinhören!
Nürnberg (ots) - In der aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren
Christian Pfeiffer, CEO von Sopra Financial Technology, und Jürgen Schmitt von
der Deutschen Bank über Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz (KI) in
der Finanzbranche. Unter dem Motto "Wer KI einführt, muss Ethik mitdenken" wird
schnell klar: Zwischen dem Vertrauen in Algorithmen und der Verantwortung des
Menschen verläuft eine feine Linie - und genau dort liegt das Spannungsfeld, das
die beiden Finanz-Insider ausloten.
Künstliche Intelligenz verändert die Finanzwelt - doch wer trägt Verantwortung,
wenn Algorithmen Entscheidungen treffen? In der elften Folge der Podcast-Reihe
"Tech & Tacheles" diskutieren Christian Pfeiffer und Jürgen Schmitt über Ethik,
Vertrauen und die Grenzen des technologischen Fortschritts. Dabei begegnen sich
beide mit unterschiedlichen Perspektiven, aber einem gemeinsamen Ziel: Klarheit
schaffen in einer zunehmend komplexen Welt.
Erfahrung versus Simulation
"KI ersetzt keine menschliche Erfahrung, sie simuliert sie nur", sagt Jürgen
Schmitt und positioniert sich damit klar für einen Ansatz, der den Menschen ins
Zentrum rückt. Christian Pfeiffer hält dagegen: "In der KI kann die Simulation
nach und nach sogar über der von Menschen gemachten Erfahrung stehen." Je
effizienter Künstliche Intelligenz lerne, so Pfeiffer, desto mehr stelle sie die
Rolle menschlicher Erfahrung infrage.
Schmitt bleibt bei seiner Linie und verweist auf die überragende Bedeutung der
Verantwortung, gerade in der Finanzbranche: "Am Ende bleibt die Verantwortung
beim Menschen. Den letzten Knopf drückt nicht die KI für dich." Beide sind sich
darin einig, dass ethisches Bewusstsein beim Einsatz von KI zwingend dazugehört,
die Einsatzmöglichkeiten der Technologie aber je nach Anspruch und Risikoneigung
der Nutzer stark variieren können.
Human in the Loop - warum der Mensch unverzichtbar bleibt
Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist die Transparenz. "Wenn ich KI
einsetze, muss ich nachvollziehen können, was im Hintergrund passiert", sagt
Schmitt. "Ohne Audit kannst du KI gar nicht implementieren." Pfeiffer stimmt zu,
zumindest für den Finanzsektor. Hier gelte: "Blackbox geht nicht. Wir müssen
erklären können, warum eine Entscheidung so und nicht anders getroffen wurde."
Für andere Branchen sieht er das entspannter: "In der Medizin zum Beispiel
akzeptieren wir auch Medikamente, deren genaue Wirkweise nicht vollständig
verstanden ist. Aber im Finanzwesen ist das unmöglich - da müssen wir jedes
