Vertrauen durch Transparenz / Mobil Krankenkasse veröffentlicht Geschäfts-, Transparenz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr

2024 veröffentlicht. Zeitgleich erscheint der aktuelle Transparenzbericht, der

erneut umfassende Einblicke in zentrale Kennzahlen und Entwicklungen bietet.

Zusätzlich wird das Berichtswesen durch einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht

ergänzt, der ausgewählte Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und

Unternehmensführung darstellt.



Mit Transparenz, Verantwortung und Nähe möchte die Mobil Krankenkasse Vertrauen

stärken. Ziel ist es, Versicherte in die Lage zu versetzen, ihre

Gesundheitsentscheidungen informiert und selbstbestimmt zu treffen. So gibt der

Geschäftsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten

.html#anchor-id-45d1) Auskunft über die finanzielle Stabilität sowie die

Leistungsfähigkeit der Kasse im vergangenen Jahr. Ergänzend stellt der

Transparenzbericht zentrale Zahlen zu Finanzen, Leistungen, Digitalisierung,

Kundenservice und Widerspruchsverfahren bereit. "Transparenz ist für uns kein

Selbstzweck, sondern Ausdruck unseres Verständnisses von Verantwortung gegenüber

unseren Versicherten und der Gesellschaft", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil

Krankenkasse. "Mit unseren Berichten zeigen wir auf, wie wir Leistungen sichern,

digitale Versorgung ausbauen und gleichzeitig unsere Prozesse nachhaltig

gestalten."





Im Transparenzbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanz

daten.html#anchor-id-45d1) 2024 wird unter anderem deutlich, wie die Mobil

Krankenkasse ihre Versicherten beim Zugang zu digitalen Angeboten unterstützt.

Dazu zählt neben einer benutzerfreundlichen App auch die gezielte

Aufklärungsarbeit zu digitalen Gesundheitsanwendungen. "Digitale

Gesundheitskompetenz ist ein entscheidender Schlüssel für die Versorgung der

Zukunft. Unser Anspruch ist es, Versicherte unabhängig von Alter oder digitaler

Vorerfahrung mitzunehmen - durch klare Informationen, intuitive Angebote und

individuelle Unterstützung", so Heise weiter. Auf den Bericht im Rahmen des

Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2023 aufbauend, fasst der jetzt erstmals

veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehme

n/mobil-krankenkasse-nachhaltig-gesund.html) alle zentralen Maßnahmen zur

Förderung ressourcenschonender Arbeitsabläufe, zur Schaffung eines gesunden

Arbeitsumfelds sowie zu Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit der Versicherten

zusammen und unterstreicht das Engagement der Mobil Krankenkasse, nachhaltige

Strukturen im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten.



Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick: Die seit 1952 bestehende Mobil

Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der

gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service-

und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund

zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten

Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mobil-krankenkasse.de .



