    Drei Berichte, ein Ziel

    Vertrauen durch Transparenz / Mobil Krankenkasse veröffentlicht Geschäfts-, Transparenz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr
    2024 veröffentlicht. Zeitgleich erscheint der aktuelle Transparenzbericht, der
    erneut umfassende Einblicke in zentrale Kennzahlen und Entwicklungen bietet.
    Zusätzlich wird das Berichtswesen durch einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht
    ergänzt, der ausgewählte Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und
    Unternehmensführung darstellt.

    Mit Transparenz, Verantwortung und Nähe möchte die Mobil Krankenkasse Vertrauen
    stärken. Ziel ist es, Versicherte in die Lage zu versetzen, ihre
    Gesundheitsentscheidungen informiert und selbstbestimmt zu treffen. So gibt der
    Geschäftsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten
    .html#anchor-id-45d1) Auskunft über die finanzielle Stabilität sowie die
    Leistungsfähigkeit der Kasse im vergangenen Jahr. Ergänzend stellt der
    Transparenzbericht zentrale Zahlen zu Finanzen, Leistungen, Digitalisierung,
    Kundenservice und Widerspruchsverfahren bereit. "Transparenz ist für uns kein
    Selbstzweck, sondern Ausdruck unseres Verständnisses von Verantwortung gegenüber
    unseren Versicherten und der Gesellschaft", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil
    Krankenkasse. "Mit unseren Berichten zeigen wir auf, wie wir Leistungen sichern,
    digitale Versorgung ausbauen und gleichzeitig unsere Prozesse nachhaltig
    gestalten."

    Im Transparenzbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanz
    daten.html#anchor-id-45d1) 2024 wird unter anderem deutlich, wie die Mobil
    Krankenkasse ihre Versicherten beim Zugang zu digitalen Angeboten unterstützt.
    Dazu zählt neben einer benutzerfreundlichen App auch die gezielte
    Aufklärungsarbeit zu digitalen Gesundheitsanwendungen. "Digitale
    Gesundheitskompetenz ist ein entscheidender Schlüssel für die Versorgung der
    Zukunft. Unser Anspruch ist es, Versicherte unabhängig von Alter oder digitaler
    Vorerfahrung mitzunehmen - durch klare Informationen, intuitive Angebote und
    individuelle Unterstützung", so Heise weiter. Auf den Bericht im Rahmen des
    Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2023 aufbauend, fasst der jetzt erstmals
    veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehme
    n/mobil-krankenkasse-nachhaltig-gesund.html) alle zentralen Maßnahmen zur
    Förderung ressourcenschonender Arbeitsabläufe, zur Schaffung eines gesunden
    Arbeitsumfelds sowie zu Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit der Versicherten
    zusammen und unterstreicht das Engagement der Mobil Krankenkasse, nachhaltige
    Strukturen im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten.

    Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick: Die seit 1952 bestehende Mobil
    Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der
    gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service-
    und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund
    zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten
    Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg.
    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mobil-krankenkasse.de .

