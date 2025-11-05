Drei Berichte, ein Ziel
Vertrauen durch Transparenz / Mobil Krankenkasse veröffentlicht Geschäfts-, Transparenz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr
2024 veröffentlicht. Zeitgleich erscheint der aktuelle Transparenzbericht, der
erneut umfassende Einblicke in zentrale Kennzahlen und Entwicklungen bietet.
Zusätzlich wird das Berichtswesen durch einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht
ergänzt, der ausgewählte Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung darstellt.
Mit Transparenz, Verantwortung und Nähe möchte die Mobil Krankenkasse Vertrauen
stärken. Ziel ist es, Versicherte in die Lage zu versetzen, ihre
Gesundheitsentscheidungen informiert und selbstbestimmt zu treffen. So gibt der
Geschäftsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten
.html#anchor-id-45d1) Auskunft über die finanzielle Stabilität sowie die
Leistungsfähigkeit der Kasse im vergangenen Jahr. Ergänzend stellt der
Transparenzbericht zentrale Zahlen zu Finanzen, Leistungen, Digitalisierung,
Kundenservice und Widerspruchsverfahren bereit. "Transparenz ist für uns kein
Selbstzweck, sondern Ausdruck unseres Verständnisses von Verantwortung gegenüber
unseren Versicherten und der Gesellschaft", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil
Krankenkasse. "Mit unseren Berichten zeigen wir auf, wie wir Leistungen sichern,
digitale Versorgung ausbauen und gleichzeitig unsere Prozesse nachhaltig
gestalten."
Im Transparenzbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanz
daten.html#anchor-id-45d1) 2024 wird unter anderem deutlich, wie die Mobil
Krankenkasse ihre Versicherten beim Zugang zu digitalen Angeboten unterstützt.
Dazu zählt neben einer benutzerfreundlichen App auch die gezielte
Aufklärungsarbeit zu digitalen Gesundheitsanwendungen. "Digitale
Gesundheitskompetenz ist ein entscheidender Schlüssel für die Versorgung der
Zukunft. Unser Anspruch ist es, Versicherte unabhängig von Alter oder digitaler
Vorerfahrung mitzunehmen - durch klare Informationen, intuitive Angebote und
individuelle Unterstützung", so Heise weiter. Auf den Bericht im Rahmen des
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2023 aufbauend, fasst der jetzt erstmals
veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehme
n/mobil-krankenkasse-nachhaltig-gesund.html) alle zentralen Maßnahmen zur
Förderung ressourcenschonender Arbeitsabläufe, zur Schaffung eines gesunden
Arbeitsumfelds sowie zu Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit der Versicherten
zusammen und unterstreicht das Engagement der Mobil Krankenkasse, nachhaltige
Strukturen im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten.
Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick: Die seit 1952 bestehende Mobil
Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der
gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service-
und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund
zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten
Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mobil-krankenkasse.de .
