JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Das Wachstum sei sowohl durch Kabi als auch Helios angetrieben worden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 48,38EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
