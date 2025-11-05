JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Einmal mehr hätten die Bad Homburger die Erwartungen übertroffen und dann die Ziele hochgeschraubt, schrieb David Adlington am Mittwoch. Er sieht noch leichten Spielraum für den operativen Ergebniskonsens./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 48,38EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
